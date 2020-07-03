Еще одному фигуранту дела об изнасиловании в Кагарлыке избрали меру пресечения
Евгения Трохименко отправили под круглосуточный домашний арест.
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста еще одному подозреваемому по делу об изнасиловании и пытках в Кагарлыке Киевской области.
Такое решение было принято 3 июля, сообщают "Граты". Издание уточняет, что речь идет о 27-летнем Евгении Трохименко.
Евгения Трохименко (справа) отправили под круглосуточный домашний арест graty.me
Заседание суда проходило в закрытом режиме. Судья отклонила ходатайство обвинения о безальтернативном содержании под стражей.
Трохименко подозревают в пытках молодой женщины в отделении полиции Кагарлыка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудников Кагарлыкского отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела было отстранено.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыкского полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании.
По результатам первого этапа служебного расследования были уволены 10 сотрудников.
Мать рассказала о муках пострадавшей девушки после пережитой ночи в полицейском участке.
Пострадавшая девушка рассказала, как ее насиловали и избивали копы в Кагарлыке.
В июле следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении еще двум правоохранителям и обнаружили новые факты пыток в Кагарлыкском отделении полиции.