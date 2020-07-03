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Еще одному фигуранту дела об изнасиловании в Кагарлыке избрали меру пресечения

Юрий Сергиенко
Криминал
1,4 т.
Евгения Трохименко отправили под круглосуточный домашний арест

Евгения Трохименко отправили под круглосуточный домашний арест.

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста еще одному подозреваемому по делу об изнасиловании и пытках в Кагарлыке Киевской области.

Такое решение было принято 3 июля, сообщают "Граты". Издание уточняет, что речь идет о 27-летнем Евгении Трохименко.

Евгения Трохименко (справа) отправили под круглосуточный домашний арест

Евгения Трохименко (справа) отправили под круглосуточный домашний арест graty.me

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Судья отклонила ходатайство обвинения о безальтернативном содержании под стражей.

Трохименко подозревают в пытках молодой женщины в отделении полиции Кагарлыка.

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