Ехал с похорон отца: стало известно о жертве жуткого ДТП под Киевом

В страшном ДТП под Киевом 11 ноября погиб мужчина, который ехал с похорон отца.

Об этом на странице в Facebook рассказал журналист Богдан Логвиненко. "Под Киевом погиб муж моей мамы в ДТП. Они въехали в фуру сзади, водитель и пассажирка в больнице, а он был единственным пассажиром сзади. Непристегнутым пассажиром сзади. Единственным, кто погиб в этой аварии", – подчеркнул он.

ДТП под Киевом Иллюстрация

По словам Логвиненко, причина гибели в том, что в Украине не принято пристегиваться сзади.

"Он ехал с похорон своего отца под Киевом. Возможно, эта запись спасет чью-то жизнь, когда вы снова подумаете, стоит ли пристегиваться", - написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, на границе Деснянского и Днепровского районов в Киеве расположен перекресток, который уже заслужил славу "кровавого". Речь идет о пересечении пр. Ватутина (Шухевича) с одной стороны и пр. В. Маяковского - б. Перова – с другой. Этот транспортный узел привлек к себе внимание киевлян после нескольких масштабных ДТП в октябре.

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