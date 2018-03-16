Двойное убийство: под Киевом жестоко расправились с супругами

В городе Ирпень Киевской области произошло двойное убийство – найдены тела пожилой супружеской пары.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Преступление произошло вечером 15 марта на улице Гагарина, 52. Полицию вызвала девушка, которая снимает у пенсионеров комнату.

"К сожалению, слова девушки подтвердились, "скорая" уже не помогла. Супружеская пара, пенсионеры, обоим около 80 лет. Жили не зажиточно, дом бедненький…" – отмечают в соцсети.

На месте работало большое количество полицейских разного ранга, следователей, экспертов, кинологов и других специалистов. На данный момент следственные действия продолжаются, устанавливаются все возможные обстоятельства происшествия.

Убийство в Ирпене Facebook / Киев Оперативный

Убийство в Ирпене Facebook / Киев Оперативный

Убийство в Ирпене Facebook / Киев Оперативный

Спикер пресс-службы полиции Киевской области Николай Жукович подтвердил эту информацию "Обозревателю".

"Пенсионеры, жили бедно. Мужчине был 81 год, его жене – 79. Обнаружены следы насильственной смерти", – сказал Жукович

По его словам, сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Причину смерти пенсионеров устанавливают эксперты.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

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