ДТП со школьницей под Киевом: всплыли подробности трагедии

Родители 13-летней Анны Шевчук, которую в Киевской области насмерть сбил автомобиль, заявили о срыве судебного заседания. На нем служители Фемиды должны были поставить точку в громком деле.

Как рассказала OBOZREVATEL мама школьницы – Людмила Шевчук – заседание должно было состоятся в Киевском апелляционном суде днем 30 января. Внезапно выяснилось, что одна из судей несколько дней назад взяла отпуск.

"Нас и нашего защитника об этом не предупредили. Это уже второй случай! Первый был в октябре прошлого года", – рассказала мама девушки.

13-летняя Анна Шевчук Фото из семейного архива

Людмила предполагает, что причина срыва судебного заседания – общественный резонанс. "Получается, судьи годами будут затягивать заседание, а убийца моего ребенка будет оставаться на воле?" – говорит Людмила.

47-летний Станислав Сторожик Киевщина 24

Напомним, что в июне 2017 года водитель ВАЗа Станислав Сторожик насмерть сбил Анну Шевчук в с. Тарасовка Киево-Святошинского района. Водитель не оказывал помощь ребенку, а с ее родными вел себя вызывающе.

Школьницу сбил ВАЗ

Родственники погибшей были шокированы и расследованием ДТП. Так, следователь в течение двух месяцев не признавал потерпевшей Людмилу Шевчук – маму девочки, а свидетельства ее сестры переписывал семь раз.

10 июня 2019 года Киево-Святошинский суд осудил Сторожика на восемь лет лишения свободы. Мужчина подал апелляцию.

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