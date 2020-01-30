ДТП со школьницей под Киевом: всплыли подробности трагедии

Родители 13-летней Анны Шевчук, которую в Киевской области насмерть сбил автомобиль, заявили о срыве судебного заседания. На нем служители Фемиды должны были поставить точку в громком деле.
Как рассказала OBOZREVATEL мама школьницы – Людмила Шевчук – заседание должно было состоятся в Киевском апелляционном суде днем 30 января. Внезапно выяснилось, что одна из судей несколько дней назад взяла отпуск.
"Нас и нашего защитника об этом не предупредили. Это уже второй случай! Первый был в октябре прошлого года", – рассказала мама девушки.
13-летняя Анна Шевчук
Фото из семейного архива
Людмила предполагает, что причина срыва судебного заседания – общественный резонанс. "Получается, судьи годами будут затягивать заседание, а убийца моего ребенка будет оставаться на воле?" – говорит Людмила.
47-летний Станислав Сторожик
Киевщина 24
Напомним, что в июне 2017 года водитель ВАЗа Станислав Сторожик насмерть сбил Анну Шевчук в с. Тарасовка Киево-Святошинского района. Водитель не оказывал помощь ребенку, а с ее родными вел себя вызывающе.
Школьницу сбил ВАЗ
Родственники погибшей были шокированы и расследованием ДТП. Так, следователь в течение двух месяцев не признавал потерпевшей Людмилу Шевчук – маму девочки, а свидетельства ее сестры переписывал семь раз.
10 июня 2019 года Киево-Святошинский суд осудил Сторожика на восемь лет лишения свободы. Мужчина подал апелляцию.
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