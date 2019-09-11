ДТП с тещей Притулы и Хомутынника: вскрылись скандальные подробности

Пострадавших в ДТП в Киеве, которое совершила теща шоумена Сергея Притулы и сопредседателя группы "Відродження" Виталия Хомутынника Лилия Сопельник, наехав на матерь с ребенком, якобы обвинили в отказе рассматривать предложение о материальной помощи в лечении.

Об этом сообщил киевский адвокат Юрий Сухов. Он написал, что такая ситуация его очень удивила.

"Родственники гражданки Сопельник, подозреваемой в резонансном ДТП, обвинят потерпевших, одна из которых находилась почти две недели в критическом состоянии, в отказе, на протяжении двух недель, рассматривать предложение о материальной помощи в лечении (хотя первое пожелание поступило не раньше, чем дней через пять)", – отметил Сухов.

ДТП с тещей Притулы и Хомутынника: вскрылись подробности

По его словам, потерпевшие также "стали виноватыми" в том, что поздно зарегистрировали счет для сбора средств на лечение.

"И оказывается, они не имеют права получать средства на лечение от других людей, кроме гражданки Сопельник и ее родственников", – добавил возмущенный адвокат.

Он рассказал, что закон не обязывает потерпевшую сторону принимать помощь от подозреваемого. Также делать это или нет – решает только потерпевший, а не его адвокат. Причем сделать это он может не сразу, а когда захочет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном.

За рулем кроссовера Mazda находилась 59-летняя Лилия Сопельник. Женщина является тещей известного шоумена Притулы и народного депутата от группы "Відродження" Хомутынника.

Появилась информация о том, что семья Сопельник не предложила помощь пострадавшим.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!