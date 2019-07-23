Догоняли пешком: под Киевом пьяный водитель с ребенком устроил побег от полиции

В Борисполе Киевской области пьяный водитель с 4-летним ребенком и женщиной в машине устроил побег на высокой скорости от полиции.

В попытке догнать нарушителя у патрульных сломалось авто и они вынуждены были бежать за ним, сообщили на странице Патрульной полиции Борисполя в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Водителя попытались остановить после того, как он нарушил несколько ПДД, однако вместо этого он только добавил скорости.

Погоня за водителем Скриншот

Женщина и ребенок Скриншот

"Инспекторы пытались блокировать авто, но ради избежания ДТП вынуждено въехали в большое количество ям, после чего служебное авто не смогло продолжать движение. Инспекторов это не остановило и они продолжили преследование пешком и вызвали еще один наряд", – уточнили правоохранители.

В итоге 32-летнего мужчину все таки удалось задержать. Он кричал на патрульных матом и попытался сбежать, из-за чего на него решили надеть наручники. После составления админдокументов о нарушениях мужчина внезапно облил салон своего авто горючим веществом и поджог.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 18 июля в Киеве местный житель заметил во дворе дома пьяного мужчину в машине Uber. Очевидцы приняли его за пассажира, однако выяснилось, что это водитель.

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