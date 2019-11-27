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29 ноября • обновлено в 12:17
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/ Криминал

Дети без автокресел: в Киеве попались первые нарушители нового закона

9.3т
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В Киеве со дня введения штрафов за перевозку детей без спецсредств (в частности, автокресла, бустера), 20 ноября, обнаружили более 10 нарушений.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева. Правоохранители имеют лишь 10 оснований для остановки авто, поэтому в каждой из ситуаций были и другие нарушения различных правил дорожного движения.

Только в таких случаях – при остановке машины – можно зафиксировать отсутствие спецсредства для ребенка.

В Киеве попались первые нарушители нового закона о перевозке детей

В Киеве попались первые нарушители нового закона о перевозке детей

"Вот физически можно увидеть, как вы думаете? Так же с нетрезвым водителем. Пока не будет оснований для остановки нетрезвого водителя, это увидеть практически нереально. Только если человек очень пьяный и из окна что-то говорит, теоретически можно зафиксировать нарушения. Так происходит и с креслом", – отметили сотрудники патрульной полиции.

Проблемы с фиксацией нарушения возникают и из-за того, что во многих авто окна затонированы, а также из-за сложности определения возраста ребенка.

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В каждом из зафиксированных случаев нарушений водителю был выписан штраф, который он должен оплатить в течение 15 дней.

"Оплатили ли они физически, пока неизвестно. Даже если водитель задержан 20 ноября, у него есть еще плюс 15 дней, чтобы оплатить. Проверять сейчас нецелесообразно", – добавили работники полиции.

Причиной для штрафа считается отсутствие каких-либо спецсредств для фиксации детей, а не только автокресла.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий штраф за неправильную перевозку детей.

  • Многие эксперты, семьи и автомобилисты выразили свое недовольство законом. Дело в том, что он предполагает штрафы (510 грн, а в случае повторного нарушения в течение года – 850 грн) за нарушение правил перевозки детей, хотя точных формулировок нет, а разъяснения со стороны законодателей не появились.

  • Оказалось, что закон о штрафах для водителей, которые перевозят детей без автокресел, содержит лазейки, позволяющие избежать наказания.

  • Штрафовать за то, что ребенок едет без автокресла в такси, будут компанию-перевозчика, а не родителей. Хотя некоторые службы все еще сомневаются в этом, другие отмечают, что уже ищут пути избежать наказания.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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