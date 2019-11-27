Дети без автокресел: в Киеве попались первые нарушители нового закона

В Киеве со дня введения штрафов за перевозку детей без спецсредств (в частности, автокресла, бустера), 20 ноября, обнаружили более 10 нарушений.
Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева. Правоохранители имеют лишь 10 оснований для остановки авто, поэтому в каждой из ситуаций были и другие нарушения различных правил дорожного движения.
Только в таких случаях – при остановке машины – можно зафиксировать отсутствие спецсредства для ребенка.
В Киеве попались первые нарушители нового закона о перевозке детей
"Вот физически можно увидеть, как вы думаете? Так же с нетрезвым водителем. Пока не будет оснований для остановки нетрезвого водителя, это увидеть практически нереально. Только если человек очень пьяный и из окна что-то говорит, теоретически можно зафиксировать нарушения. Так происходит и с креслом", – отметили сотрудники патрульной полиции.
Проблемы с фиксацией нарушения возникают и из-за того, что во многих авто окна затонированы, а также из-за сложности определения возраста ребенка.
В каждом из зафиксированных случаев нарушений водителю был выписан штраф, который он должен оплатить в течение 15 дней.
"Оплатили ли они физически, пока неизвестно. Даже если водитель задержан 20 ноября, у него есть еще плюс 15 дней, чтобы оплатить. Проверять сейчас нецелесообразно", – добавили работники полиции.
Причиной для штрафа считается отсутствие каких-либо спецсредств для фиксации детей, а не только автокресла.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий штраф за неправильную перевозку детей.
Многие эксперты, семьи и автомобилисты выразили свое недовольство законом. Дело в том, что он предполагает штрафы (510 грн, а в случае повторного нарушения в течение года – 850 грн) за нарушение правил перевозки детей, хотя точных формулировок нет, а разъяснения со стороны законодателей не появились.
Оказалось, что закон о штрафах для водителей, которые перевозят детей без автокресел, содержит лазейки, позволяющие избежать наказания.
Штрафовать за то, что ребенок едет без автокресла в такси, будут компанию-перевозчика, а не родителей. Хотя некоторые службы все еще сомневаются в этом, другие отмечают, что уже ищут пути избежать наказания.
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