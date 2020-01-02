Дешевле на тысячи долларов: в Киеве преступная группа производила и продавала псевдолекарства

В Киеве пресекли деятельность преступной группы, которая изготовляла и реализовывала псевдолекарства, в том числе и за пределами Украины.

Правоохранители провели обыски и обнаружили много псевдопрепаратов, которые должны были "лечить" от онкологических болезней, гепатита и др. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Например, среди псевдопрепаратов были и флаконы с маркировкой лекарств от рака, рыночная стоимость которых около $10 тысяч за единицу. Подозреваемые же продавали их за $ 3-5 тыс.

В Киеве преступная группа производила и продавала псевдолекарства

Также во время обысков обнаружили и изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, печати, штампы лиц-предпринимателей, которые использовались для незаконной деятельности.

По решению суда, организатору производства и контрабанды фальсифицированных лекарственных средств избрали меру пресечения – содержания под стражей сроком на 2 месяца. Трем фигурантам дела объявили подозрения за контрабанду фальсифицированных лекарственных средств, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 305 Уголовного Кодекса Украины. Одного из них объявили в международный розыск.

Ответственность за такое правонарушение – лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В Киеве пресекли деятельность преступной группы, которая изготовляла и продавала псевдолекарства, в том числе и за границей Государственная пограничная служба Украины

В Киеве пресекли деятельность преступной группы, которая изготовляла и продавала псевдолекарства, в том числе и за границей Государственная пограничная служба Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве группа фармацевтических компаний подкупала врачей. За это медики выписывали пациентам препараты, в продаже которых были заинтересованы первые.

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