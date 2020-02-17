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17 февраля • обновлено в 19:19
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/ Криминал

Дело с ограблением MARUV: довольная певица сделала видеообращение из полиции

1.2т
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MARUV (Анна Корсун) вернули часть вещей, которые были похищены из ее автомобиля 11 января. Довольная певица записала видеообращение из отделения полиции

Украденное имущество 17 февраля девушке отдал следователь Шевченковскгоо управления полиции, сообщается на сайте столичной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, прокролльте до конца новости).

Довольная MARUV обратилась из полиции

Довольная MARUV обратилась из полиции

Полиция Киева

Остальное правоохранители обещают вернуть после проведения экспертизы.

Полиция вернула MARUV часть украденных вещей

Полиция вернула MARUV часть украденных вещей

Полиция Киева

Певица из отделения полиции поблагодарила правоохранителей и призвала людей быть внимательными к своим личным вещам.

Полиция вернула MARUV часть украденных вещей

Полиция вернула MARUV часть украденных вещей

Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, автомобиль MARUV ограбили в Киеве на Богдана Хмельницкого 11 января. Из машины забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами.

Полиция задержала подозреваемого в конце января. Им оказался иностранец 1979 года рождения

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Персона
MARUV
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Конечно. Дешевый пиар тн "певички". Особенно порадовали шуцполицаи. Кстати,если бы ограбили обычную женщину эти бы дернулись? Да никогда в жизни. А тут типичный пиар дешевки
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