Дело с ограблением MARUV: довольная певица сделала видеообращение из полиции

MARUV (Анна Корсун) вернули часть вещей, которые были похищены из ее автомобиля 11 января. Довольная певица записала видеообращение из отделения полиции

Украденное имущество 17 февраля девушке отдал следователь Шевченковскгоо управления полиции, сообщается на сайте столичной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, прокролльте до конца новости).

Довольная MARUV обратилась из полиции Полиция Киева

Остальное правоохранители обещают вернуть после проведения экспертизы.

Полиция вернула MARUV часть украденных вещей Полиция Киева

Певица из отделения полиции поблагодарила правоохранителей и призвала людей быть внимательными к своим личным вещам.

Полиция вернула MARUV часть украденных вещей Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, автомобиль MARUV ограбили в Киеве на Богдана Хмельницкого 11 января. Из машины забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами.

Полиция задержала подозреваемого в конце января. Им оказался иностранец 1979 года рождения

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