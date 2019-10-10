В Печерском районе Киева произошло ДТП с пострадавшей. На пересечении улиц Грушевского и Липской водитель сбила женщину, которая с ребенком переходила дорогу. Мать успела оттолкнуть дитя.

Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, водитель за рулем автомобиля Mazda, поворачивая с Липской, не заметила пешеходов.

Мать оттолкнула ребенка, но избежать аварии не удалось – авто зацепило женщину.

В Киеве произошло жуткое ДТП с пострадавшей Киев Оперативный

Медики из кареты скорой медицинской помощи поставили предварительный диагноз – подозрение на перелом ноги. На месте работала следственно-оперативная группа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Требухов Броварского района Киевской области в ДТП погибли 35-летние сестры-близняшки. Автомобиль сбил их, когда они с нарушением переходили дорогу.

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