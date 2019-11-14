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14 ноября • обновлено в 17:29
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/ Криминал

"Черная магия!" В Киеве игуменья известного монастыря попала в громкий скандал

1.4т
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Игуменью Вознесенского Флоровского монастыря в Киеве Евлампию обвинили в том, что та любыми способами изгоняла кошек с территории обителя. Хотя перед ее назначением питомцы постоянно там проживали.

Евлампия стала игуменьей после смерти ее предшественницы Антонии в 2018 году. Об этом сообщил житель Киевщины, который общался с новой настоятельницей монастыря, Григорий Бодун на своей странице в Facebook.

"Для новой игуменьи Евлампии стерилизация – страшный грех. В кошках она видит объект для переноса черной магии (слепнут и болеют матушки, занимающиеся котами). Монашкам нельзя брать в руки животных, ведь, с ее точки зрения, так "просыпается материнский инстинкт", и животные отвлекают от основной цели – спасение души..." – написал он.

По словам мужчины, за год управления Евлампии 30 человек, несогласных с такой позицией, уже покинули монастырь.

В Киеве игуменья известного монастыря попала в скандал

В Киеве игуменья известного монастыря попала в скандал

"Этой весной матушкам, ухаживающим за животными, игуменья поставила ультиматум: убрать животных из монастыря любой ценой. Все любимцы покойной матушки Антонии были изгнаны на улицу", – отметил Бодун.

Он добавил, что, когда Евлампии рассказали о Законе "О защите животных от жестокого обращения" и ответственности за его нарушения, игуменья расценила это как угрозу. По словам мужчины, в ноябре женщина изгнала из монастыря матушку Тавифу из-за того, что та продолжала ухаживать за котами вопреки всем обстоятельствам.

Примечательно, что соответственное объявление с просьбой "о помощи" появилось и на официальном сайте монастыря.

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"Монастырь обращается за помощью ко всем неравнодушным: проявите милосердие к матушкам и котам, проживающим на территории монастыря. Заберите котиков или помогите их устроить благополучно. Так как монахини, ухаживающие за ними, теряют здоровье и зрение", – говорится в нем.

Пользователи сети начали возмущенно комментировать ситуацию.

"Кошмар. Что там за верующая такая? Впервые такое читаю… Кот – Божья тварь, считается. Может она и молитвы не те читает, что душа черства и черная у нее. Нужно посетить такой монастырь обязательно", "Бездушие и жестокость. Почему-то очень часто встречаются в служителей церковных", – написали они.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, что якобы настоятель церкви ПЦУ в Сумской епархии обратился к руководителю ликероводочного завода с просьбой выделить 20 литров водки по случаю визита в город главы церкви митрополита Епифания.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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