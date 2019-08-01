"Бухгалтерия в подвале!" На Киевщине чиновники разворовывали бюджет

В Киевской области правоохранители раскрыли преступную схему растраты бюджета сотрудниками Васильковской районной госадминистрации.

Они с 2017 года через фиктивные предприятия заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышеным ценам, написал на своей странице в Facebook глава полиции области Андрей Небытов.

"Таким путем они завладели деньгами в размере более 70 миллионов гривен", – уточнил он.

1 августа у чиновников и приближенных к ним лицам провели 17 обысков, в ходе которых изъяли документы и печати.

Обыски Facebook Андрей Небытов

"После экспертизы станет возможным объявить подозрения и направить обвинительные акты в суд. Бухгалтерию нашли даже в погребе", – уточнил начальник полиции Киевщины.

Обыски Facebook Андрей Небытов

Как писал OBOZREVATEL, в июне главу Василькова Киевской области Владимира Сабадаша отстранили от его должности из-за расследования подкупа избирателей.

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