За неделю под тысячу ДТП! Появились данные о жертвах "войны на дорогах" в Киеве

В Киеве с 25 ноября по 1 декабря, случилось 847 дорожно-транспортных происшествий.

В результате травмы получили 40 человек. Один участник дорожного движения, пешеход, скончался. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Центр организации дорожного движения".

В КП также сообщили, что в течение недели произошло 20 наездов на пешеходов, из которых 10 – произошло на переходах.

ДТП в Киеве Telegram канал Виктора Далюка

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 ноября, в Киеве возле Бессарабского рынка пьяный водитель автомобиля Mazda на европейских номерах устроил погоню с полицией и разбил 12 автомобилей.

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