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2 декабря • обновлено в 20:17
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/ Криминал

За неделю под тысячу ДТП! Появились данные о жертвах "войны на дорогах" в Киеве

1.3т
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В Киеве с 25 ноября по 1 декабря, случилось 847 дорожно-транспортных происшествий.

В результате травмы получили 40 человек. Один участник дорожного движения, пешеход, скончался. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Центр организации дорожного движения".

В КП также сообщили, что в течение недели произошло 20 наездов на пешеходов, из которых 10 – произошло на переходах.

ДТП в Киеве

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Темы
Криминал Война на дорогах Новости Киева
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто
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