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11 ноября • обновлено в 13:57
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/ Криминал

Били в живот: в Киеве напали на беременную

1.8т Читать материал на украинском

В Оболонском районе Киева неизвестные напали на беременную и нанесли ей травмы.

Как узнал OBOZREVATEL из собственных источников, нападение произошло в ночь на 10 ноября на ул. Полярной рядом с ночным клубом.

В результате нападения 21-летняя пострадавшая получила травму живота. Отметим, что женщина находится на восьмой неделе беременности. Также в результате нападения травмы получил мужчина.

Нападение произошло в Оболонском районе

Нападение произошло в Оболонском районе

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Обстоятельства "разборок" на данный момент неизвестны. Также пока нет информации, в каком состоянии находится пострадавшая женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 10 ноября в подъезде собственного дома жестоко избили ветерана война на Донбассе Игоря Панова (позывной "Хан") и его жену.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
криминал
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Ну и какого хера беременная ночью у клуба делала
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