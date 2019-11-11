Били в живот: в Киеве напали на беременную

В Оболонском районе Киева неизвестные напали на беременную и нанесли ей травмы.

Как узнал OBOZREVATEL из собственных источников, нападение произошло в ночь на 10 ноября на ул. Полярной рядом с ночным клубом.

В результате нападения 21-летняя пострадавшая получила травму живота. Отметим, что женщина находится на восьмой неделе беременности. Также в результате нападения травмы получил мужчина.

Нападение произошло в Оболонском районе Google. Maps

Обстоятельства "разборок" на данный момент неизвестны. Также пока нет информации, в каком состоянии находится пострадавшая женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 10 ноября в подъезде собственного дома жестоко избили ветерана война на Донбассе Игоря Панова (позывной "Хан") и его жену.

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