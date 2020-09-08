Балуха избили в Киеве: он в тяжелом состоянии

Бывший пленник Кремля Владимир Балух был жестоко избит в Киеве в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил украинский режиссер, бывший пленник страны-агрессора Олег Сенцов на своей странице в Facebook.

"Владимир Балух был избитым сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", – написал Сенцов.

Напомним, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский вспомнил об историческом моменте освобождения из российского плена режиссера Олега Сенцова, украинских моряков и других политзаключенных Кремля, среди которых был и Балух, в сентябре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в начале сентября крымчане Сенцов и Балух выступили против возобновления поставок днепровской воды на оккупированный Россией полуостров.

Также Балух говорил, что подача воды во временно оккупированный РФ Крым станет крупнейшим предательством украинской власти.

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