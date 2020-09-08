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Балуха избили в Киеве: он в тяжелом состоянии

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Криминал
13,5 т.

  • Нападение на бывшего узника Кремля совершили в годовщину его освобождения из плена

  • Балуха избили в ночь на 8 сентября, но нашли только к утру

  • Об избиении патриота сообщил Олег Сенцов

На Владимира Балуха совершили нападение

На Владимира Балуха совершили нападение. pravda.com

Бывший пленник Кремля Владимир Балух был жестоко избит в Киеве в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил украинский режиссер, бывший пленник страны-агрессора Олег Сенцов на своей странице в Facebook.

"Владимир Балух был избитым сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", – написал Сенцов.

Олег Сенцов

Напомним, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский вспомнил об историческом моменте освобождения из российского плена режиссера Олега Сенцова, украинских моряков и других политзаключенных Кремля, среди которых был и Балух, в сентябре 2019 года.

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УкраинаКиевОлег СенцовВладимир Балух
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