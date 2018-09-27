ДТП с полицейским в Киеве: стали известны подробности трагедии

Жертвой масштабного ДТП в Киеве 27 сентября стал 23-летний сотрудник полиции полка особого назначения №1 Владимир Маргулис.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе столичного ГУНП.

Правоохранитель проходил службу с января 2017.

"Руководство и личный состав Главного управления Национальной полиции в Киеве выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Маргулиса", - сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснили наши журналисты, молодой человек жил в Киеве с бабушкой. Женщине сразу не сообщили по телефону о трагедии, поскольку она недавно выписалась из больницы.

23-летний Владимир Маргулис

В полиции также уточнили подробности трагедии. Так, водитель такси Renault Logan по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения на пр-те Лобановского, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. Правоохранитель погиб на месте происшествия. Таксист получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию одной из столичных больниц.

"С ним пока не удалось побеседовать, поскольку мужчина находится в тяжелом состоянии", - рассказали в ГУ Нацполиции в Киеве.

Также травмы получили пассажиры грузовика.

Одной из причин аварии в СМИ называют то, что водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге.

Напомним, что в феврале нынешнего года на проспекте Лобановского в ДТП погиб капрал Оболонского районного управления полиции. Автомобиль Honda, которым управлял правоохранитель, лоб в лоб столкнулась с Volkswagen.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве произошла авария с фурой. В результате возникла пробка длиной восемь километров.