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Авто перевернулось: на Киевщине подросток впал в кому после аварии

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В Киевской области в селе Станишовка произошла авария, в результате которой 15-летний пассажир машины впал в кому.

22-летний водитель Volkswagen не справился с управление и авто перевернулась посреди дороги. В машине находились четыре человека, но наиболее сильные травмы получил подросток, сообщили на странице полиции Киевщины в Facebook.

"В результате ДТП 15-летний пассажир в коме, его доставили в реанимацию. Водитель легковушки и три других пассажира получили травмы разной степени тяжести, в госпитализации не нуждались", – уточнили правоохранители.

ДТП

ДТП

Facebook полиция Киевской области

Новости
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ДТП в Киевской области

ДТП в Киевской области

Facebook полиция Киевской области

Уточняется, что авария произошла 28 июля.

Как писал OBOZREVATEL, под Киевом, в селе Гуровщина, 15 июля произошло ДТП с маршрутным автобусом из Львова, в результате которого погибли три человека. Еще 9 людей были травмированы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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