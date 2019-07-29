Авто перевернулось: на Киевщине подросток впал в кому после аварии

В Киевской области в селе Станишовка произошла авария, в результате которой 15-летний пассажир машины впал в кому.
22-летний водитель Volkswagen не справился с управление и авто перевернулась посреди дороги. В машине находились четыре человека, но наиболее сильные травмы получил подросток, сообщили на странице полиции Киевщины в Facebook.
"В результате ДТП 15-летний пассажир в коме, его доставили в реанимацию. Водитель легковушки и три других пассажира получили травмы разной степени тяжести, в госпитализации не нуждались", – уточнили правоохранители.
ДТП
Facebook полиция Киевской области
ДТП в Киевской области
Facebook полиция Киевской области
Уточняется, что авария произошла 28 июля.
Как писал OBOZREVATEL, под Киевом, в селе Гуровщина, 15 июля произошло ДТП с маршрутным автобусом из Львова, в результате которого погибли три человека. Еще 9 людей были травмированы.
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