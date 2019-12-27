"Вызов не принимаем!" В Киеве врачи скорой попали в скандал из-за больного на вокзале

В Киеве сотрудников службы 103 обвинили в том, что они поначалу отказывались приехать на вызов на Центральный железнодорожный вокзал города и лишь посоветовали обращаться в медпункт здания.

О ситуации рассказала очевидица Ольга Горб на своей странице в Facebook. Также, по ее словам, патрульные полицейские, которые стали свидетелями ЧП, не смогли связаться с врачами и оказать какую-либо помощь.

Горб написала, что в здании вокзала у молодого мужчины, 30-35 лет, случился приступ с судорогами. Он упал на пол без сознания. После этого к мужчине подошло несколько людей, один из них начал оказывать первую помощь, сама же Горб позвонила на линию 103.

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"Поднимают трубку, озвучиваю: "Мужчина, приступ, центральный ж/д вокзал..." Меня перебивают и слышу в ответ: "Мы вызовы на центральный ж/д вокзал не принимаем, ищите медпункт вокзала". И в трубке гудки..." – отметила очевидица ЧП.

Так, по словам женщины, свидетелям пришлось срочно искать медпункт. В то же время на место инцидента подошли трое патрульных.

"Говорю им: "Вызывайте по рации медиков вокзала". Ответ: "У нас нет связи с медиками.

На первом этаже есть медпункт, нужно самим их позвать", – передала диалог с правоохранителями Горб.

Она добавила, что уже со второго раза сотрудники линии 103 все же приняли вызов. Но на место ЧП пришли медики, работающие в здании вокзала. По словам Горб, они начали надевать тонометр на одежду пострадавшего, а еще попросили посадить его на стул, не проверив, не поврежден ли позвоночник мужчины.

"Мужчине с приступом невероятно повезло с проходящим мимо парнем со спортивным телосложением. Он точно знал, как оказывать доврачебную помощь", – подытожила очевидица.

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