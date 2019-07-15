В центре Киева люди в военной форме зажгли файеры: фото и видео

В центре Киева группа мужчин в военной форме пытались ворваться в офис лотереи МСЛ и требовала прекратить их работу в Украине.

На стенах офиса на ул. Шелковичной они написали "сепары" и "молодежь против игрового бизнеса" и зажгли файеры, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"К протестующим, которые представились участниками боевых действий на Донбассе, вышел представитель компании МСЛ. Активисты сообщили ему, что деньги из их компании идут в Россию, где якобы находятся владельцы лотереи. С адвоката компании сорвали и потоптали головной убор, а после решили прорваться внутрь", – уточнили в СМИ.

Акция протеста под офисом МСЛ "Информатор"

Участники митинга "Информатор"

Представители офиса пустили внутрь двоих протестующих, остальные продолжили жечь файеры, но вскоре разошлись.

Митинг под МСЛ "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в июле в Киеве из гранатомета обстреляли "112 канал". Стрелявшие скрылись с места происшествия. Полиция объявила оперативный план "Сирена".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram