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12 ноября • обновлено в 22:44
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В Киеве банда подростков дважды за день избила одного и того же охранника в магазине: видеофакт

1.2т
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В Киеве в одном из супермаркетов возле станции метро "Дарница" банда подростков избила охранника.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что сотрудник охраны магазина сделал несовершеннолетним замечание, чтобы они не воровали. После этого они напали на мужчину.

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В Киеве банда подростков дважды за день избила одного и того же охранника в магазине: видеофакт

Скрин видео

"Охранник вызвал полицию, но через некоторое время вместо правоохранителей снова зашли эти самые подростки и снова избили охранника", – сказано в сообщении.

В Киеве банда подростков дважды за день избила одного и того же охранника в магазине: видеофакт

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее в супермаркете "Фуршет" в Подольском районе Киева группа посетителей жестоко избила охранника. Побоище снимали на мобильный телефон.

У 30-летнего пострадавшего в итоге диагностировали разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
видео банда подростков Драка супермаркет
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