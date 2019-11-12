В Киеве банда подростков дважды за день избила одного и того же охранника в магазине: видеофакт

В Киеве в одном из супермаркетов возле станции метро "Дарница" банда подростков избила охранника.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что сотрудник охраны магазина сделал несовершеннолетним замечание, чтобы они не воровали. После этого они напали на мужчину.

Скрин видео

"Охранник вызвал полицию, но через некоторое время вместо правоохранителей снова зашли эти самые подростки и снова избили охранника", – сказано в сообщении.

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее в супермаркете "Фуршет" в Подольском районе Киева группа посетителей жестоко избила охранника. Побоище снимали на мобильный телефон.

У 30-летнего пострадавшего в итоге диагностировали разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся