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"В семье не без урода!" В Киеве детский садик угодил в скандал

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В Киеве воспитательницу детского сада №151 обвинили в грубом обращении и агрессии по отношению к ребенку.

По словам киевлянки Анны Волик, во время прогулки со своим сыном она стала очевидицей такого "общения" воспитателя и малыша. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Женщина дергала ребенка за руку, пытаясь увести его из беседки, а потом грубо заставила его сесть на лавку. Волик пыталась выяснить, почему педагог так себя ведет, на что получила ответ: "Вы ничего не видели".

Воспитатели

Воспитатели

Facebook Анна Волик

Ситуация не оставила очевидицу равнодушной, поэтому она зашла в садик и попыталась выяснить имя воспитательницы. Коллеги педагога отказались говорить с Волик, а сама она поспешила скрыться. На вопросы о том, почему женщина позволила себе так вести с ребенком, Анне ответили, якобы малыш "сложный" и "в семье не без уродов".

Территория садика

Территория садика

Facebook Анна Волик

"Мы им доверяем самое ценное! Я не хочу, чтобы так называемые педагоги/воспитатели ломали психику наших детей", – подытожила женщина.

"В семье не без урода!" В Киеве детский садик угодил в скандал

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве воспитательницу детского сада №285 уличили в грубом обращении с детьми. Женщина якобы дергала ребенка за ухо посреди улицы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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