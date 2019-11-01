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1 ноября • обновлено в 12:55
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В Киеве в известном супермаркете обнаружили ботулизм: какие продукты опасны

2.4т Читать материал на украинском

В Киеве подтвердили наличие ботулинистичних токсинов в вяленой рыбе, которую продавали в супермаркете "АТБ", расположенном на улице Полковника Потехина, 2.

Держпродспоживслужба провела внеплановое инспектирование с отбором образцов пищевых продуктов в магазине. Об этом сообщили на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Проверку провели из-за того, что перед этим житель города заболел ботулизмом. И вероятной причиной могло быть именно употребление вяленой рыбы из "АТБ".

В Киеве в известном супермаркете обнаружили ботулизм

В Киеве в известном супермаркете обнаружили ботулизм

Согласно результатам лабораторных исследований было выявлено ботулинистичние токсины в образце проб "Толстолобик вяленый потрошенный, 1 сорта" (производитель ООО "ТАМАКО ИНВЕСТ", дата производства – 24.09.2019, срок годности – до 23.12.2019).

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Руководителя магазина обязали временно приостановить реализацию этой рыбной продукции.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом был обнаружен случай ботулизма после употребления рыбной консервы. Речь идет о продукте ТМ "Аквамарин".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ботулизм
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацисты привыкли, проще фейк придумать, но Природа мозгов лишила)))
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Не удивительно, - какого числа, во сколько, кто проводил отбор? Этих данных нет. Радуйтесь фейку нацисты))))
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филипп филипыч
филипп филипыч
то крысы то ботулизм. киев ты точно в европу движешься?)
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