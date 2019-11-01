В Киеве в известном супермаркете обнаружили ботулизм: какие продукты опасны

В Киеве подтвердили наличие ботулинистичних токсинов в вяленой рыбе, которую продавали в супермаркете "АТБ", расположенном на улице Полковника Потехина, 2.

Держпродспоживслужба провела внеплановое инспектирование с отбором образцов пищевых продуктов в магазине. Об этом сообщили на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Проверку провели из-за того, что перед этим житель города заболел ботулизмом. И вероятной причиной могло быть именно употребление вяленой рыбы из "АТБ".

В Киеве в известном супермаркете обнаружили ботулизм

Согласно результатам лабораторных исследований было выявлено ботулинистичние токсины в образце проб "Толстолобик вяленый потрошенный, 1 сорта" (производитель ООО "ТАМАКО ИНВЕСТ", дата производства – 24.09.2019, срок годности – до 23.12.2019).

Руководителя магазина обязали временно приостановить реализацию этой рыбной продукции.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом был обнаружен случай ботулизма после употребления рыбной консервы. Речь идет о продукте ТМ "Аквамарин".

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