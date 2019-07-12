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В Киеве у трамвая отказали тормоза: пострадала пассажирка

1.3т Читать материал на украинском

В Киеве 12 июля неподалеку станции метро "Черниговская" у трамвая №33 отказали тормоза. Он начал катиться назад, пассажиры открыли двери и выпрыгивали во время движения.

Одна из пассажиров не смогла приземлиться безопасно и ударилась головой об асфальт, сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Люди испугались, открыли двери и начали на ходу выпрыгивать из транспорта. Во время одного из таких прыжков травмировалась бабушка", – уточнили в соцсети.

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По словам машиниста, перед выходом в рейс транспорт прошел проверку и все было исправным. Движение трамваев временно приостановлено.

Трамвай

Трамвай

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве мужчина упал с моста прямо на проезжавший скоростной трамвай. Транспорт временно останавливал движение.

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