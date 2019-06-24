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В Киеве разгромили мемориал героя Небесной Сотни Нигояна

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В Киеве неизвестные разгромили мемориал первому погибшему участнику Революции Достоинства Сергею Нигояну.

Они разбросали цветы, возложенные в память о погибшем, и свалили украинский флаг, пишут "Факты и комментарии".

Мемориал был обустроен в марте 2014 года на ул. Грушевского, где Нигоян погиб вследствие обстрела. Вначале там находился только памятный знак, но затем туда начали приносить свечи, цветы и автомобильные покрышки – один из символов Евромайдана.

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Мемориал Нигояна до вандалов

Мемориал Нигояна до вандалов

Факты и комментарии

В Киеве разгромили мемориал

В Киеве разгромили мемориал

Факты и комментарии

Сергей Нигоян – украинец армянского происхождения, проживал в Днепропетровской области. Погиб в возрасте 20 лет 22 января 2014 в результате кровавых противостояний на ул. Грушевского.

Стал первым героем Небесной Сотни, удостоен звания Герой Украины.

Сергей Нигоян

Сергей Нигоян

Wikipedia

Как писал OBOZREVATEL, в ГПУ считают, что первых героев Небесной Сотни Сергея Нигояна, Романа Сеника и Михаила Жизневского убили на Евромайдане либо провокаторы, либо переодетые правоохранители.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
В Киеве неизвестные в балаклавахра демонтировали мемориал героя Небесной Сотни Армяна Нигояна
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Мемориалы и памятники рушить это последнее дело. Хотя, у украинцев в этом вопросе рука набита и пиетета ни к кому нэма, эуропа, чо
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