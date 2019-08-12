"Украина без Крыма": в Киеве супермаркет "Metro" попал в громкий скандал

В Киеве супермаркет известной сети "Metro" обвинили в продаже дневников для школьников с картой Украины без оккупированного Россией Крыма.

Соответствующее фото и информацию об инциденте опубликовали на странице "Типичный Киев" в Facebook.

"В столичном "Metro" продают школьникам дневники с картой без Крыма. Очень интересно..." – возмущенно подписали снимок.

Дневник Facebook/Типичный Киев

В комментариях под сообщением пользователь отметил, что в магазин уже обращались с жалобами из-за этой продукции.

"Я уже обращался к ним из-за этих дневников, писали, что это ошибка и всем своим поставщикам дали указание вернуть всю партию на склад!!! И это было больше месяца назад", – пояснил он.

Комментарий Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, супермаркет известной сети "Фуршет" в Киеве, что на Воздухофлотском проспекте, 66, обвинили в несоответствии ценников и реальной стоимости продуктов, а также продажи испорченных товаров.

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