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"Украина без Крыма": в Киеве супермаркет "Metro" попал в громкий скандал

1.4т Читать материал на украинском

В Киеве супермаркет известной сети "Metro" обвинили в продаже дневников для школьников с картой Украины без оккупированного Россией Крыма.

Соответствующее фото и информацию об инциденте опубликовали на странице "Типичный Киев" в Facebook.

"В столичном "Metro" продают школьникам дневники с картой без Крыма. Очень интересно..." – возмущенно подписали снимок.

Дневник

Дневник

Facebook/Типичный Киев

В комментариях под сообщением пользователь отметил, что в магазин уже обращались с жалобами из-за этой продукции.

Новости
"Думала, что крыса выпрыгнет!" Под Киевом известная сеть супермаркетов попала в громкий скандал

"Я уже обращался к ним из-за этих дневников, писали, что это ошибка и всем своим поставщикам дали указание вернуть всю партию на склад!!! И это было больше месяца назад", – пояснил он.

Комментарий

Комментарий

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, супермаркет известной сети "Фуршет" в Киеве, что на Воздухофлотском проспекте, 66, обвинили в несоответствии ценников и реальной стоимости продуктов, а также продажи испорченных товаров.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
супермаркет Крым Россия
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А зачем говорить детям о том чего у вас нет? И не будет.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Это пока Украина только лишь без Крыма. А продолжение националистической политики приведет к Украине без Харькова, без Одессы, без Закарпатья и т.д. Самый лучший способ развалить страну - раскалывать ее население, находить различия вместо объединения вокруг общих идей.
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