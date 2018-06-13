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"Учи русский!" В киевском вузе студентку унизили из-за языка

8.7тЧитать новость на украинском

В одном из общежитий Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенка-Карого произошел скандал из-за украинского языка.

Диалог студентки и работницы общежития привели в Facebook-группе праворадикальной организации C14. Отметим, что сама девушка говорила на украинском.

"- Простите, почему все объявления на русском языке? Я его не понимаю.

- Так иди учи русский!

- Почему я должна его учить, если я живу в Украине?" - приводится фрагмент диалога.

facebook.com/c14.news

В ответ на это работница общежития ответила в нецензурной форме: "Да у меня тут родные живут в пятом поколении, я коренная киевлянка, а вы понаехали тут. Иди пожалуйся Порошенко".

Отмечается, что после этого на девушку еще и накричал охранник.

"Данный инцидент - неуважение к украинскому и грубое нарушение постановления КГГА о том, что объявление в учебных заведениях должны быть на государственном языке. В том числе и в общежитиях", - сказано в сообщении.

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Указано, что через определенное время ситуацию удалось уладить членам С14.

facebook.com/c14.news

"Пришли в общежитие. Пообщались с совковым на всю голову комендантом по поводу ее подчиненной. Объяснили, что есть нарушения. Есть неравнодушные общественные активисты С14, которые не являются студентами данного учреждения и их не запугаешь. Портить жизнь плохим людям они умеют. В ответ выслушали глупости о притеснениях русскоязычных и "детей СССР", - рассказали в группе.

facebook.com/c14.news

facebook.com/c14.news

По их словам, после скандала комендант снял объявления на русском и повесил другие – уже на государственном языке.

facebook.com/c14.news

"С пониманием относимся к русскоязычным, но презирать украинский не дадим", - отметили активисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кропивницком произошел скандал из-за того, что депутаты отказались выступать на украинском.

Место
УкраинаКиев
Объект
украинский язык
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
да эту тарь лаптекопытную нужно было отправить,чемодан,вокзал,педерация,скоко еще этого гомна в Украине козломордого,-жуть.
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andrei andrei
andrei andrei
ТвАрцам инициативным заняться больше нечем? АТО ждет свежего мяса. Нехрен по общагам ползать объявления выискивать. ДБ!
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Уху@евший от всего
Уху@евший от всего
andrei andrei, греби вёслами за паребрик
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Молодцы ребята из СИЧИ!Но эту кацапскую сучку нужно контролировать-народец подлый и подлянки БУДЕТ устраивать.100% мастурбирует на путена и мечтает,чтобы плешивый ублюдок ввел.
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