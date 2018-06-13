"Учи русский!" В киевском вузе студентку унизили из-за языка

В одном из общежитий Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенка-Карого произошел скандал из-за украинского языка.

Диалог студентки и работницы общежития привели в Facebook-группе праворадикальной организации C14. Отметим, что сама девушка говорила на украинском.

"- Простите, почему все объявления на русском языке? Я его не понимаю.

- Так иди учи русский!

- Почему я должна его учить, если я живу в Украине?" - приводится фрагмент диалога.

facebook.com/c14.news

В ответ на это работница общежития ответила в нецензурной форме: "Да у меня тут родные живут в пятом поколении, я коренная киевлянка, а вы понаехали тут. Иди пожалуйся Порошенко".

Отмечается, что после этого на девушку еще и накричал охранник.

"Данный инцидент - неуважение к украинскому и грубое нарушение постановления КГГА о том, что объявление в учебных заведениях должны быть на государственном языке. В том числе и в общежитиях", - сказано в сообщении.

Указано, что через определенное время ситуацию удалось уладить членам С14.

facebook.com/c14.news

"Пришли в общежитие. Пообщались с совковым на всю голову комендантом по поводу ее подчиненной. Объяснили, что есть нарушения. Есть неравнодушные общественные активисты С14, которые не являются студентами данного учреждения и их не запугаешь. Портить жизнь плохим людям они умеют. В ответ выслушали глупости о притеснениях русскоязычных и "детей СССР", - рассказали в группе.

facebook.com/c14.news

facebook.com/c14.news

По их словам, после скандала комендант снял объявления на русском и повесил другие – уже на государственном языке.

facebook.com/c14.news

"С пониманием относимся к русскоязычным, но презирать украинский не дадим", - отметили активисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кропивницком произошел скандал из-за того, что депутаты отказались выступать на украинском.