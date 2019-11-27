Там ездят люди: "убитая" маршрутка в Киеве попала на фото

В Киеве засняли на фото, в каком состоянии курсировала одна из городских маршруток. Ее салон был полностью побитым и потрепанным.
О ситуации сообщил киевлянин Дмитрий Король на странице "Транспорт Киева" в Facebook. Он же разместил соответственные кадры (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Это не шутки, мы встретимся в ... №599 (Ул. Митрополита Андрея Шептицкого - ст. м. Харьковская. – Ред.)... Хороший транспорт нужно заслужить... Кажется, навигации не хватает", – коротко написал мужчина.
"Убитая" маршрутка в Киеве
Facebook Дмитрия Короля
Пользователи сети начали активно комментировать ситуацию и шутить.
"Нечто похожее, я видел в №439 (Ж/м Виноградарь - пл. Победы. – Ред.) вчера (26 ноября. – Ред.), когда ехал. Но там сарай двадцатилетний...", "Зато тендеры прошел, и лицензия есть, не то что в Uber Shuttle", "Зато с лицензией, не то что этот Uber", – написали они.
"Убитая" маршрутка в Киеве
Facebook Дмитрия Короля
"Убитая" маршрутка в Киеве
Facebook Дмитрия Короля
Комментарии
Скриншот
Комментарии
Скриншот
Комментарии
Скриншот
Пост в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве маршрутный автобус "рассыпался" посреди дороги. На проспекте Героев Сталинграда, 4 у транспортного средства отломилась задняя полуось. Она вместе с колесом покатилась по дороге, пробила забор и "влетела" в припаркованное авто Nissan.
В столице Украины, возле станции метро "Почайна", заметили маршрутку с пассажирами, у которой во время движения отваливался бампер.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.