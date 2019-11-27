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29 ноября • обновлено в 12:10
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Там ездят люди: "убитая" маршрутка в Киеве попала на фото

4.7т
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В Киеве засняли на фото, в каком состоянии курсировала одна из городских маршруток. Ее салон был полностью побитым и потрепанным.

О ситуации сообщил киевлянин Дмитрий Король на странице "Транспорт Киева" в Facebook. Он же разместил соответственные кадры (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Это не шутки, мы встретимся в ... №599 (Ул. Митрополита Андрея Шептицкого - ст. м. Харьковская. – Ред.)... Хороший транспорт нужно заслужить... Кажется, навигации не хватает", – коротко написал мужчина.

"Убитая" маршрутка в Киеве

"Убитая" маршрутка в Киеве

Facebook Дмитрия Короля

Пользователи сети начали активно комментировать ситуацию и шутить.

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"Нечто похожее, я видел в №439 (Ж/м Виноградарь - пл. Победы. – Ред.) вчера (26 ноября. – Ред.), когда ехал. Но там сарай двадцатилетний...", "Зато тендеры прошел, и лицензия есть, не то что в Uber Shuttle", "Зато с лицензией, не то что этот Uber", – написали они.

"Убитая" маршрутка в Киеве

"Убитая" маршрутка в Киеве

Facebook Дмитрия Короля

"Убитая" маршрутка в Киеве

"Убитая" маршрутка в Киеве

Facebook Дмитрия Короля

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве маршрутный автобус "рассыпался" посреди дороги. На проспекте Героев Сталинграда, 4 у транспортного средства отломилась задняя полуось. Она вместе с колесом покатилась по дороге, пробила забор и "влетела" в припаркованное авто Nissan.

  • В столице Украины, возле станции метро "Почайна", заметили маршрутку с пассажирами, у которой во время движения отваливался бампер.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а что не так? на электрички свои посмотрите... куда ни кинь взгляд, везде у вас цеевропа...
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