Там ездят люди: "убитая" маршрутка в Киеве попала на фото

В Киеве засняли на фото, в каком состоянии курсировала одна из городских маршруток. Ее салон был полностью побитым и потрепанным.

О ситуации сообщил киевлянин Дмитрий Король на странице "Транспорт Киева" в Facebook. Он же разместил соответственные кадры (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Это не шутки, мы встретимся в ... №599 (Ул. Митрополита Андрея Шептицкого - ст. м. Харьковская. – Ред.)... Хороший транспорт нужно заслужить... Кажется, навигации не хватает", – коротко написал мужчина.

"Убитая" маршрутка в Киеве Facebook Дмитрия Короля

Пользователи сети начали активно комментировать ситуацию и шутить.

"Нечто похожее, я видел в №439 (Ж/м Виноградарь - пл. Победы. – Ред.) вчера (26 ноября. – Ред.), когда ехал. Но там сарай двадцатилетний...", "Зато тендеры прошел, и лицензия есть, не то что в Uber Shuttle", "Зато с лицензией, не то что этот Uber", – написали они.

"Убитая" маршрутка в Киеве Facebook Дмитрия Короля

"Убитая" маршрутка в Киеве Facebook Дмитрия Короля

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве маршрутный автобус "рассыпался" посреди дороги. На проспекте Героев Сталинграда, 4 у транспортного средства отломилась задняя полуось. Она вместе с колесом покатилась по дороге, пробила забор и "влетела" в припаркованное авто Nissan.

В столице Украины, возле станции метро "Почайна", заметили маршрутку с пассажирами, у которой во время движения отваливался бампер.

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