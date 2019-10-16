Толпы людей и внезапные остановки: в метро Киева произошел коллапс

В Киеве на синей ветке метро в среду утром, 16 октября, произошел настоящий коллапс. Поезда прекращали движение между остановками, а на станциях образовались огромные столпотворения людей.

Как написали на странице "Х*евый Киев", на "Почайной" всех пассажиров даже попросили выйти из вагонов. Автор поста предположил, что метро "заминировали" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует нецензурная лексика!).

"На "Почайной" остановили поезда метро и попросили всех пассажиров выйти. Очередная бомба, или что за х*ета творится?" – говориться в сообщении.

Толпы людей в метро Киева Facebook Татьяна Р.

Источники OBOZREVATEL также рассказали о том, что транспорт внезапно останавливался между станциями.

Фото с толпой людей опубликовала и жительница столицы Татьяна Р. на странице "Оболонский район г.Киева" в Facebook.

"Если есть возможность, обойдитесь без метро пока", – написала она.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, похожая ситуация наблюдалась в Киеве 5 июня. В связи с выводом из оборота жетонов для метро на большинстве станций образовывались огромные очереди.

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