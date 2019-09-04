"П*сять запрещено! Не так одета!" ТРЦ Киева попал в туалетный скандал. Видеофакт

В одном из крупных торгово-развлекательных центров Киева девушку отказались пустить в туалет, поскольку она была "не так одета".

Видео "Писять запрещено! Не так одета!" с охраной и бездействующим полицейским выложили на канале Youtube TVgolosnaroda.

"В Киеве охрана вместе с администрацией ТЦ запретили несовершеннолетней гражданке справить нужду в туалете из-за того, что девушка была одета не так. За происходящим молча наблюдал сотрудник правоохранительных органов. К сожалению, дикость людей проживающих в Украине уже переходит все разумные границы, и ситуация с каждым годом становиться все хуже и хуже...", - написал автор видео Всеволод Филимоменко.

Девушку не пустили в туалет ТРЦ

В комментариях люди шокированы ситуацией.

"Это просто какая-то совершенно абсурдная ситуация за гранью разума, произвол охранников и полиции, девчонку просто жалко", "Для туалета установили дресс-код - это за гранью реальности", "Вполне обычная девушка, по какому праву охрана не допустила ее к туалету? Первый раз такое вижу...", - пишут возмущенные пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве мужчина выстрелил охраннику в голову из-за замечания о туалете.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!