Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 00:38
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Книга жалоб

"П*сять запрещено! Не так одета!" ТРЦ Киева попал в туалетный скандал. Видеофакт

700 Читать материал на украинском

В одном из крупных торгово-развлекательных центров Киева девушку отказались пустить в туалет, поскольку она была "не так одета".

Видео "Писять запрещено! Не так одета!" с охраной и бездействующим полицейским выложили на канале Youtube TVgolosnaroda.

"В Киеве охрана вместе с администрацией ТЦ запретили несовершеннолетней гражданке справить нужду в туалете из-за того, что девушка была одета не так. За происходящим молча наблюдал сотрудник правоохранительных органов. К сожалению, дикость людей проживающих в Украине уже переходит все разумные границы, и ситуация с каждым годом становиться все хуже и хуже...", - написал автор видео Всеволод Филимоменко.

Новости
На Тернопольщине дети боятся ходить в школьный туалет: в чем дело

Девушку не пустили в туалет ТРЦ

Девушку не пустили в туалет ТРЦ

В комментариях люди шокированы ситуацией.

"Это просто какая-то совершенно абсурдная ситуация за гранью разума, произвол охранников и полиции, девчонку просто жалко", "Для туалета установили дресс-код - это за гранью реальности", "Вполне обычная девушка, по какому праву охрана не допустила ее к туалету? Первый раз такое вижу...", - пишут возмущенные пользователи.

"П*сять запрещено! Не так одета!" ТРЦ Киева попал в туалетный скандал. Видеофакт
"П*сять запрещено! Не так одета!" ТРЦ Киева попал в туалетный скандал. Видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве мужчина выстрелил охраннику в голову из-за замечания о туалете.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Киев
Тег
ТРЦ Гулливер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel