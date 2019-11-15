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15 ноября • обновлено в 22:17
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Творог с гвоздями: популярный производитель молочки попал в скандал в Киеве

4.7т
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Популярный производитель молочной продукции ООО "Фирма Фавор" угодил в скандал в Киеве из-за строительного болта внутри пачки с творогом.

Неожиданную находку обнаружила киевлянка Анна Плотинская. Она опубликовала подтверждающие фото на странице "Типична Соломенка" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Семья в шоке. Будьте осторожны, когда кушаете", – написала она.

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Творог с гвоздями: популярный производитель молочки попал в скандал в Киеве

Фото Анны Плотинской

Творог с гвоздями: популярный производитель молочки попал в скандал в Киеве

Фото Анны Плотинской

Творог с гвоздями: популярный производитель молочки попал в скандал в Киеве

Фото Анны Плотинской

Творог с гвоздями: популярный производитель молочки попал в скандал в Киеве

Фото Анны Плотинской

"Всегда их продукцию покупала", "Жаль, а такие хорошие отзывы были", "Кто знает после этого, что там еще внутри", – отреагировали на увиденное пользователи.

Популярный производитель молочки попал в скандал

Популярный производитель молочки попал в скандал

gtrk.tv

Творог с гвоздями: популярный производитель молочки попал в скандал в Киеве

Скриншот

Творог с гвоздями: популярный производитель молочки попал в скандал в Киеве

Скриншот

Творог с гвоздями: популярный производитель молочки попал в скандал в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Соломенском районе Киева в супермаркете известной сети "Эко-маркет" на улице Вадима Гетьмана, 46б продавали конфеты с червями.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Мамашка захотела срубить денег
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
взагалі вперше чую , про такого "відомого" виробника
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