"Подземная парковка?" В Киеве возле ж/д вокзала провалился асфальт

В Киеве 30 июля возле Центрального железнодорожного вокзала провалился асфальт – в огромной яме виднеются трубы.
ЧП произошло прямо на парковочном месте, при этом в десятке сантиметров от провала стояла машина. Фотографии опубликовали в группе Los Solomas в Facebook.
"Перемога. На Вокзале наконец-то открыли подземный паркинг", – пошутил автор снимков Сергей Никитин.
В Киеве возле вокзала провалился асфальт
Facebok Los Solomas
Яма на дороге
Facebok Los Solomas
Накануне в районе вокзала в результате сильного дождя припаркованные авто буквально смыло в другой конец улицы.
Как писал OBOZREVATEL, еще один ураган пронесся по столице в июне. На смену солнечной и теплой погоде пришел шквальный ветер, ливень и сильная гроза. В результате падений деревьев пострадали несколько человек, было повреждено большое количество машин. В области от падения ветки умер мужчина.
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