Под Киевом автобус с пассажирами вылетел в кювет: опубликованы первые фото и видео

Под Киевом 23 июля рейсовый пассажирский автобус из Белоруссии вылетел в кювет. По предварительным данным, его водитель заснул прямо за рулем.

ДТП произошло в 135 километрах от столицы, в с. Йосиповка. Фото и видео с места происшествия в Facebook опубликовала пассажирка злополучного рейса с ником Nascja Mashchava (чтобы посмотреть запись, доскрольте до конца страницы). Она отметила, что в ходе аварии никто не пострадал.

"Съезд в кювет поутру бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв, Ecolines (сеть международных автобусных перевозок. ― Ред.)", ― написала девушка.

Новости Под Киевом пьяный водитель вез полную маршрутку пассажиров

facebook.com/nascja.mashchava

Также она отметила, что среди пассажиров было много детей, которые ехали на соревнования. Отмечается, что в автобусе было двое водителей, один из которых ушел спать после пересечения границы.

"Первый пошел спать, второй за рулем вырубился. Пока ехали по ужасной дороге ― он ел конфетки и держался, а как выехали на хороший кусок ― уснул. Мы через "встречку" в кювет проскочили", ― уточнила пассажирка.

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