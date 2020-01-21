Ободранная и ржавая: в сети показали ужасное состояние электрички в Киеве

В сети показали, в каком ужасном состоянии находится межгородская электричка "Киев - Клавдиево".

Соответствующие фото и видео в своем Telegram-канале выложил украинских журналист и блогер Андрей Павловский. По его словам, он получил эти материалы от подписчиков (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Будни "Гиперлупа". Внешнее состояние можете оценить сами. О техническом остается лишь догадываться, но что-то нам подсказывает, что не зря с начала года уже произошло 3 пожара в поездах "УЗ", – прокомментировал он.

На кадрах можно заметить, что электричка полностью убитая: ржавая и ободранная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поезде Интерсити украинцы заметили странное объявление для пассажиров, написанное на суржике. Это их разозлило.

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