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21 января • обновлено в 11:35
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Ободранная и ржавая: в сети показали ужасное состояние электрички в Киеве

1.3т
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В сети показали, в каком ужасном состоянии находится межгородская электричка "Киев - Клавдиево".

Соответствующие фото и видео в своем Telegram-канале выложил украинских журналист и блогер Андрей Павловский. По его словам, он получил эти материалы от подписчиков (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

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Ободранная и ржавая: в сети показали ужасное состояние электрички в Киеве

"Будни "Гиперлупа". Внешнее состояние можете оценить сами. О техническом остается лишь догадываться, но что-то нам подсказывает, что не зря с начала года уже произошло 3 пожара в поездах "УЗ", – прокомментировал он.

На кадрах можно заметить, что электричка полностью убитая: ржавая и ободранная.

Ободранная и ржавая: в сети показали ужасное состояние электрички в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поезде Интерсити украинцы заметили странное объявление для пассажиров, написанное на суржике. Это их разозлило.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Укрзалізниця
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да не надо песдеть. Почти новый поезд. Даже грибы на нём не растут. Сказочники, мля...
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0
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Перекрасить в жовто блакитний цвет и этот пережиток коммуняк еще лет 30 будет работать...а если каждый год подкрашивать, то и все 50!!
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Капец, и эти люди считают Россию отсталой. И это столица! У меня из Новороссийска ходят 2 новехонькие Ласточки в Краснодар и Ростов, недавно из соседней Анапы запустили. Причём они производятся в России на Урале по лицензии Сименс. За год 300!!! штук собрали. Погуглите.
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2
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Причём это высокоскоростные электрички
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