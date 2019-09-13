"Ну, извините": в Киеве часть моста обвалилась прямо на авто. Фото

В Оболонском районе Киева, на улице Богатырской, часть моста улицы Луговая обрушилась прямо на автомобиль.
ЧП произошло в четверг, 12 сентября, написала водитель пострадавшей машины Наталья Подобреева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Сегодня (12 сентября. – Ред.) в 16:42 в Киеве на улице Богатырской под мостом улицы Луговая (в сторону Вышгорода) на мою машину упала часть моста!" – сообщила женщина.
В Киеве часть моста обвалилась на авто
По ее словам, такой инцидент нанес ей материальный и моральный ущерб.
"С материальным – все понятно, стекло автомобиля стоит немало и подлежит замене. Моральный – это тот ужас, который я испытала, когда тебе что-то с сильным глухим ударом сваливается на голову, и ты понимаешь, что, если бы не бронированная пленка, которой обклеено стекло как раз на такой случай (один из миллиона), то повреждения были бы на лице, руках, глазах...От вдребезги разлетевшегося лобового окна..." – отметила Подобреева.
Женщина добавила, что на место сразу вызвали скорую медицинскую помощь и работников Киевавтодормоста.
"Как думаете, что мне сказало начальство Киевавтодора в этом районе? "Ну, извините", – подчеркнула женщина.
В Оболонском районе Киева, на улице Богатырской, часть моста улицы Луговая обрушилась прямо на автомобиль
Facebook Натальи Подобреевой
ЧП произошло в четверг, 12 сентября
Facebook Натальи Подобреевой
Водитель сказала, что инцидент нанес ей материальный и моральный ущерб
Facebook Натальи Подобреевой
В Оболонском районе Киева, на улице Богатырской, часть моста улицы Луговая обрушилась прямо на автомобиль
Facebook Натальи Подобреевой
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 августа обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции рухнули под опору.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.