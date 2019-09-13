"Ну, извините": в Киеве часть моста обвалилась прямо на авто. Фото

В Оболонском районе Киева, на улице Богатырской, часть моста улицы Луговая обрушилась прямо на автомобиль.

ЧП произошло в четверг, 12 сентября, написала водитель пострадавшей машины Наталья Подобреева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (12 сентября. – Ред.) в 16:42 в Киеве на улице Богатырской под мостом улицы Луговая (в сторону Вышгорода) на мою машину упала часть моста!" – сообщила женщина.

В Киеве часть моста обвалилась на авто

По ее словам, такой инцидент нанес ей материальный и моральный ущерб.

"С материальным – все понятно, стекло автомобиля стоит немало и подлежит замене. Моральный – это тот ужас, который я испытала, когда тебе что-то с сильным глухим ударом сваливается на голову, и ты понимаешь, что, если бы не бронированная пленка, которой обклеено стекло как раз на такой случай (один из миллиона), то повреждения были бы на лице, руках, глазах...От вдребезги разлетевшегося лобового окна..." – отметила Подобреева.

Женщина добавила, что на место сразу вызвали скорую медицинскую помощь и работников Киевавтодормоста.

"Как думаете, что мне сказало начальство Киевавтодора в этом районе? "Ну, извините", – подчеркнула женщина.

В Оболонском районе Киева, на улице Богатырской, часть моста улицы Луговая обрушилась прямо на автомобиль Facebook Натальи Подобреевой

ЧП произошло в четверг, 12 сентября Facebook Натальи Подобреевой

Водитель сказала, что инцидент нанес ей материальный и моральный ущерб Facebook Натальи Подобреевой

В Оболонском районе Киева, на улице Богатырской, часть моста улицы Луговая обрушилась прямо на автомобиль Facebook Натальи Подобреевой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 августа обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции рухнули под опору.

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