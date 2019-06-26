"Не ходите там!" В Киеве на детской площадке едва не убили двойню: полицию обвинили в бездействии

В Дарницком районе Киева неизвестный бросил бутылку из окна многоэтажного жилого дома, едва не убив двух детей на детской площадке.

Об этом на странице в Facebook сообщила пользовательница Дана Яровая. Как рассказала она, инцидент произошел 26 июня около 18:00.

По ее словам, бутылка, сброшенная не ниже 10 этажа, разбилась в полуметре от коляски с двойней.

Иллюстрация. Детская площадка altapress

"Я подошла к дому и увидела няню с моими малышами, няня была зеленого цвета. Она дрожащим голосом мне рассказала, что на аллее, возле которой расположены две детские площадки, с этажа 10- го вылетела и разбилась стеклянная бутылка из-под алкоголя", – написала киевлянка.

Одним из осколков бутылки пробило шину коляски. При этом стекло, как сообщила женщина, быстро убрала консьержка.

Пробитая шина коляски facebook.com/dana.yarovaya

"Я не хочу даже представлять в страшном сне, что могло произойти с моими детьми, да и с женщиной, которая их нянчит", – отметила Яровая. Она подчеркнула, что это не первый подобный случай в этой многоэтажке.

"Полиция, которая приехала на вызов, вела себя откровенно по хамски. Из троих полицейских из машины вышел только один, он нехотя сходил посмотреть на место, где упала бутылка, и нехотя пошел к консьержке. Вышел и сказал, что она показания давать не будет, ссылаясь на 63 статью Конституции", – написала пользовательница.

"На вопрос мой и других обеспокоенных мамочек, которые готовы были давать показания, что же делать, полицейские сказали дословно: "Не ходите там". Все. Больше ничего. Это на детские площадки не ходите", – возмутилась она.

Женщина заявила, что написала заявление в полицию, подчеркнув, что "такое нельзя замять".

Заявление facebook.com/dana.yarovaya

Заявление facebook.com/dana.yarovaya

Как писал OBOZREVATEL, недавно глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что с начала 2019 года в Украине убили более 50 детей, в связи с чем полиция попросила Верховную Раду усилить защиту несовершеннолетних от насилия.

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