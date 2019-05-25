Наматывал круги по всему городу: жителей Киева напугал странный самолет

В Киеве над Русановкой 25 мая кружил пассажирский самолет, чем изрядно напугал жителей.

По предварительной информации, борт не мог приземлиться в аэропорту "Киев" из-за нависшей грозой, пишут в группе "Самый Русановский" в Facebook.

"Пассажирский аэробус наматывал круги над районом (наверное, сжигал топливо для безопасной посадки). Вышло достаточно интересно", – отметили в соцсети.

В комментариях под постом некоторые пользователи высказали опасение, что подобные виражи над жилыми районами могут быть опасными.

Самолет Facebook Самый Русановский

По словам очевидцев, над Русановкой он сделал не менее 8 кругов, так же был замечен на Лесном массиве.

Траектория Facebook Самый Русановский

"Учитывая, в каком плачевном техническом состоянии выпускают в рейсы некоторые б/ушные 30-летние лоукостеры, которые делают больше 5 рейсов в сутки, виражи удручают", – отметили в группе.

Были также и комментаторы, которые не увидели в этом ничего страшного.

Как писал OBOZREVATEL, 24 мая в России произошло очередное ЧП с самолетом собственного производства. В корпусе самолета образовались шесть пробоин, а борт чудом удалось посадить.

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