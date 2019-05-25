ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Книга жалоб

Наматывал круги по всему городу: жителей Киева напугал странный самолет

2.3тЧитать материал на украинском

В Киеве над Русановкой 25 мая кружил пассажирский самолет, чем изрядно напугал жителей.

По предварительной информации, борт не мог приземлиться в аэропорту "Киев" из-за нависшей грозой, пишут в группе "Самый Русановский" в Facebook.

"Пассажирский аэробус наматывал круги над районом (наверное, сжигал топливо для безопасной посадки). Вышло достаточно интересно", – отметили в соцсети.

В комментариях под постом некоторые пользователи высказали опасение, что подобные виражи над жилыми районами могут быть опасными.

Самолет

Самолет

Facebook Самый Русановский

По словам очевидцев, над Русановкой он сделал не менее 8 кругов, так же был замечен на Лесном массиве.

Траектория

Траектория

Facebook Самый Русановский

Новости
Два часа кружил в воздухе: в России произошло новое ЧП с самолетом

"Учитывая, в каком плачевном техническом состоянии выпускают в рейсы некоторые б/ушные 30-летние лоукостеры, которые делают больше 5 рейсов в сутки, виражи удручают", – отметили в группе.

Были также и комментаторы, которые не увидели в этом ничего страшного.

Наматывал круги по всему городу: жителей Киева напугал странный самолет

Как писал OBOZREVATEL, 24 мая в России произошло очередное ЧП с самолетом собственного производства. В корпусе самолета образовались шесть пробоин, а борт чудом удалось посадить.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
0
Смешно
3
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
или "Точка-У"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
леня зе
леня зе
а пакет града напугает жителей куева
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения