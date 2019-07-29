На пляжах Киева обнаружили опасную инфекцию: где не следует купаться

На нескольких пляжах Киева обнаружили кишечную палочку и высокую концентрацию водорослей. Специалисты посоветовали не купаться в этих водоемах, ведь они не соответствуют санитарным нормам.
Об этом сообщило главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, которое провело соответствующие исследования с 8 по 12 июля, говорится на сайте ведомства.
пляж
На каких пляжах Киева не стоит купаться:
"Венеция",
"Радуга",
"Детский",
"Золотой",
"Молодежный",
"Предместная Слободка",
"Радуга",
"Тельбин",
"Центральный",
"Троещина",
"Водоворот",
"Галерный",
"Вербный",
"Пуща-Водица".
Также в нескольких питьевых пляжных фонтанчиках города обнаружили опасные вещества. Поэтому вода там не пригодна для потребления, а также не соответствует санитарным нормам.
Где нельзя пить воду:
"Тельбин" и "Центральный" (фонтанчики №№1,2,4),
"Венеция" (фонтанчик №2),
"Детский",
"Радуга" и "Молодежный" (фонтанчики №№1,3).
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