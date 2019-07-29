На пляжах Киева обнаружили опасную инфекцию: где не следует купаться

На нескольких пляжах Киева обнаружили кишечную палочку и высокую концентрацию водорослей. Специалисты посоветовали не купаться в этих водоемах, ведь они не соответствуют санитарным нормам.

Об этом сообщило главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, которое провело соответствующие исследования с 8 по 12 июля, говорится на сайте ведомства.

пляж

На каких пляжах Киева не стоит купаться:

"Венеция",

"Радуга",

"Детский",

"Золотой",

"Молодежный",

"Предместная Слободка",

"Радуга",

"Тельбин",

"Центральный",

"Троещина",

"Водоворот",

"Галерный",

"Вербный",

"Пуща-Водица".

Также в нескольких питьевых пляжных фонтанчиках города обнаружили опасные вещества. Поэтому вода там не пригодна для потребления, а также не соответствует санитарным нормам.

Где нельзя пить воду:

"Тельбин" и "Центральный" (фонтанчики №№1,2,4),

"Венеция" (фонтанчик №2),

"Детский",

"Радуга" и "Молодежный" (фонтанчики №№1,3).

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