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На пляжах Киева обнаружили опасную инфекцию: где не следует купаться

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На нескольких пляжах Киева обнаружили кишечную палочку и высокую концентрацию водорослей. Специалисты посоветовали не купаться в этих водоемах, ведь они не соответствуют санитарным нормам.

Об этом сообщило главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, которое провело соответствующие исследования с 8 по 12 июля, говорится на сайте ведомства.

пляж

пляж

На каких пляжах Киева не стоит купаться:

  • "Венеция",

  • "Радуга",

  • "Детский",

  • "Золотой",

  • "Молодежный",

  • "Предместная Слободка",

  • "Радуга",

  • "Тельбин",

  • "Центральный",

  • "Троещина",

  • "Водоворот",

  • "Галерный",

  • "Вербный",

  • "Пуща-Водица".

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Также в нескольких питьевых пляжных фонтанчиках города обнаружили опасные вещества. Поэтому вода там не пригодна для потребления, а также не соответствует санитарным нормам.

Где нельзя пить воду:

  • "Тельбин" и "Центральный" (фонтанчики №№1,2,4),

  • "Венеция" (фонтанчик №2),

  • "Детский",

  • "Радуга" и "Молодежный" (фонтанчики №№1,3).

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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