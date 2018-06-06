"Это когда-нибудь закончится?"Под Киевом водитель маршрутки "напал" на сироту

Под Киевом водитель пригородной маршрутки №332 (704), которая курсирует из столицы в Бровары, обвинил ребенка-сироту в предъявлении поддельных документов.

На вопрос девочки о бесплатном проезде маршрутчик ответил криками, сообщила очевидица события Лилия Лебедь в группе "Мои Бровары" в Facebook.

"В маршрутке не было ни одного пенсионера, а сидело всего 5 пассажиров. Кричал (водитель. ― Ред.): "Может ты сама себе такое удостоверение написала, такого закона нет!" ― рассказала свидетельница.

Facebook "Мои Бровары"

Facebook "Мои Бровары"

Она добавила, что попросила девочку передать ей удостоверение и напомнила водителю о правилах перевозки детей-сирот, на что он ответил неприличными жестами и нецензурной лексикой.

"В автобусе даже нет памятки о перевозке льготных категорий, чем горе-водитель и апеллировал. Доказывал свою правоту хорошо сложенными фигурами из пальцев и комплиментами с ненормативной лексикой. Все для детей и их безопасности в нашем городе!" ― резюмировала очевидица.

Рассказ женщины возмутил пользователей сети и они обрушились с гневной критикой на водителя.

"Это когда-нибудь закончится или на них управы нет?" ― написала Наталья Шеварева.

Facebook "Мои Бровары"

"Надеюсь, его уволят!" ― добавила Виктория Панченко.

Facebook "Мои Бровары"

Facebook "Мои Бровары"

Как писал OBOZREVATEL, в Запорожье маршрутчик поплатился за то, что обидел участника АТО.