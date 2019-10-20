Какао с тараканами: популярная пиццерия Киева попала в громкий скандал. Фотофакт

В Киеве в одной из пиццерий популярной сети Domino's Pizza клиентка обнаружила лапку насекомого в напитке.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала Анна Шевчук-Барабаш, опубликовав фотодоказательства. Она уточнила, что инцидент произошел в заведении по улице Михаила Бойчука.

Девушка рассказала, что заказала итальянское какао. Лапку, как предположила клиентка, таракана, она обнаружила, когда пила напиток из трубочки.

Коллаж

Таракан в Domino's Pizza facebook.com/annet.barabash

"На вопрос что это и не похоже ли на то, что ходовая часть таракана попала в напиток, администратор побагровела. Отрицать не стала и вернула 30 грн.

Устроит ли меня 30 грн? Нет, я хочу объяснений и должной реакции от руководства сети. Как следствие – проверки всех точек бренда на соблюдение санитарных норм", – написала Шевчук-Барабаш.

Domino's Pizza facebook.com/annet.barabash

Она попросила пользователей сети поделится сообщением, "чтобы и вам такой погожий выходной день не испортило "итальянское какао со вкусом печерских тараканов".

Domino's Pizza facebook.com/annet.barabash

В комментариях к посту пресс-служба Domino's Pizza ответила возмущенной клиентке, назвав ситуацию недопустимой.

"Мы постоянно проводим проверки на соблюдение всех международных стандартов, и конечно мы проверим еще раз, дополнительно, пиццерию. К тому же, вы можете зайти в наши пиццерии и убедиться в качестве наших продуктов", – ответили представители компании.

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пассажирка поезда "Укрзалізниці" сообщением Кременчуг – Ивано-Франковск пожаловалась на тараканов в вагоне, плохие матрасы, а также значительные задержки в графике движения.

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