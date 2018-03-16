ЧП возле детсада под Киевом: в полиции раскрыли все подробности

Вечером 16 марта правоохранители подтвердили задержание подозреваемых в жутком убийстве матери троих детей Лилии Гордеевой в Фастове и заявили, что оно было заказным.

Первым информацию о задержании сообщил "Обозреватель". В пресс-службе Национальной полиции Киевской области добавили, что четверым фигурантам уже объявили подозрение. 17 марта, в 12:00, в фастовскому суде злоумышленникам выберут меру пресечения.

"Сегодня, 16 марта, об этом и других подробностях раскрытия резонансного убийства 42-летней жительницы г. Фастов во время совместного брифинга рассказали прокурор столичного региона Дмитрий Чибисов и глава полиции Киевщины Дмитрий Ценов", – отметили в полиции.

По словам Чибисова, преступники четко определили цель - убрать женщину, как одного из совладельцев бизнеса. Четыре года назад ее муж открыл совместное дело с товарищем. Вскоре он умер, а совладелец решил прибрать весь бизнес в свои руки. Судебными спорами у него не получилось решить ситуацию, потому год назад он нанял убийцу.

Он договорился с исполнителями о денежном вознаграждении, предоставил фото женщины и возможные маршруты ее передвижения.

"Преступники тщательно подготовились: выключили свои мобильные телефоны, разработали план нападения и отступления, предварительно из машины, на которой передвигались, сняли государственные номера", – отметили на брифинге.

Ценов сообщил, что полиция обработала прилегающую территорию сразу, как поступило сообщение об убийстве. Были установлены свидетели, которые видели машину. Авто задержали на трассе Киев-Одесса благодаря программе "Безопасный город".

"Сейчас 2 заказчика, исполнитель и соучастник преступления, дают правдивые показания, им объявлено ​​подозрение по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства предназначены все необходимые экспертизы", – отметили в полиции.

Лилия Гордеева с дочкой

По словам полковника, у подозреваемых изъяты телефоны, где есть переписки. Мужчины планировали бежать, поскольку убийство получило резонанс и огласку. Одного из них задержали у входной двери квартиры с чемоданом в руках. Отмечается, что преступная группировка предстанет перед судом.

Как сообщал "Обозреватель", матери-одиночке Лилии Гордеевой нанесли 24 ножевых ранения возле детского садика на глазах трехлетнего сына. Женщина выжила и смогла добежать до больницы, но спасти ее не смогли. Она умерла в операционном отделении. Смертельные увечья женщине наносил 42-летний киевлянин.