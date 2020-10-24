В Киеве распространяется флешмоб, который начался с одной салфетки. Люди публикуют это фото салфетки с надписью: "Если бы вы общались на украинском языке, мы бы оставили чаевые. Учтите на будущее".

Автор надписи на салфетке нашлась - девушка рассказала, что это произошло в 2018 году. Салфетку они с другом оставили в одном из ресторанов, возле метро "Арсенальная". Девушка даже не подозревала, что кто-то выложил фотографию в интернет.

"Тогда это для нас было более, чем принципиально, потому что со мной был иностранный гражданин украинского происхождения. Он изучил в диаспоре украинский, но совсем не знает русский, и не думал, что в Украине его будут обслуживать на непонятном языке. Был очень разочарован тотальной русификацией и конкретно в нашем случае: в ресторане не перешли на украинский даже когда услышали, что мы общаемся на украинском", - пояснила девушка по имени Юлия.

А вы поддерживаете такой флеш-моб?

(Телеканал Киев)

#говориУкраїнською

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