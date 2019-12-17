Дал по лбу: схватка Билецкого с журналистом под Радой попала на видео

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий в ходе протестов под Верховной Радой во вторник, 17 декабря, вступил в перепалку с корреспондентом и постучал его по лбу.

Подтверждающее видео опубликовал YouTube журналист Андрей Павловский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Он спросил у Билецкого, не является ли основанием для разгона митинга тот факт, что во время установки палаток разрушили часть асфальта.

Билецкий устроил разборки с журналистом под Радой Скриншот из видео

Лидер "Нацкорпуса" ответил: "Это не является основанием для того, чтобы бить людей, но для таких денегератов, как вы..."

После вопроса журналиста, почему он является "денегератом", Билецкий несколько раз ударил по голове Павловского, чтобы показывать разницу между "бить и стучать по лбу". Сразу после этого журналиста оттащили активисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как протестующие под Радой разрушили часть асфальта дрелью.

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