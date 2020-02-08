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8 февраля • обновлено в 16:34
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"Бомжи прямо на полу": украинка рассказала об ужасах вокзала Киева

7.4т
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Ночью на территорию жд вокзала вход разрешен лишь наркоманам или людям без определенного места жительства. Они заполонили весь вокзал, а администрация их не трогает.

Об этом OBOZREVATEL рассказала киевлянка Алина, которая несколько дней назад попыталась с супругом ночью встретить своего родственника на жд вокзале. Как оказалось, администрация не разрешает находиться на территории людям без пассажирского билета. Исключение – наркоманы или бездомные.

"Пару дней назад нам нужно было встретить родственника, который ехал из Харькова во Львов, и так как его поезд стоит в Киеве 30 минут, подумали, что это хорошая возможность, хоть ненадолго, но увидеться. Вся проблема в том, что в Киев этот поезд приходит почти в 5 утра. Вот мы и решили, чтоб не тратить деньги ночью на такси, приехать на последнем троллейбусе, и пару часов подождать на вокзале", – рассказывает девушка.

После приезда на вокзал семью ждало одно сплошное разочарование. Из 5 залов ожидания не было ни одного, который был бы бесплатным или доступным для отдыха.

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"В общем, на центральном и южном вокзалах 5 залов ожидания. 2 из них платные, причем стоят, как койко-место в хостелах Киева. 150 и 80 гривен с человека. Стоимость зависит от того, будешь ли ты сидеть на мягком диване, или на деревянном кресле. Причем абсолютно неважно, час тебе нужно подождать или все 12....", – поясняет Алина.

Далее супруги находят еще один зал, где просто невозможно находиться. Вокруг спят бездомные и стоит просто ужасный запах. "Наконец, видим места, где можно посидеть бесплатно. Находятся они между выходами на платформы и температура воздуха там такая, что нет разницы - на улице ты находишься или в помещении. Но это ещё пол беды. Все места там оккупированы людьми без определенного места жительства, и витают такие ароматы, что впору одевать противогаз. Причем такие личности обитают по всему периметру. Они везде - на полу, на подоконниках, возле каждой батареи", – подчеркнула Алина.

Киевский вокзал ночью

Киевский вокзал ночью

Киевский вокзал ночью

Киевский вокзал ночью

После такого "путешествия" семья находит укромное место, где можно хоть как-то подождать несколько часов до приезда поезда. Но и тут они сталкиваются с охранником.

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"Охранник спросил, есть ли у нас билеты. Когда мы ответили, что нет, потому как мы встречаем родственника, он сказал, что мы не должны находиться на территории вокзала, так как это разрешено только тем, у кого есть билеты. На вопрос, а где же нам ждать, он спокойно ответил - на улице. Теперь, чтоб вы понимали, это февраль, три часа утра и почти минус десять. Но тут же, понятное дело, возник другой вопрос - а все эти люди, спящие и бродящие по вокзалу - пассажиры с билетами? Тут он не нашелся, что ответить, и просто пошел делать вид, что наводит порядок. Для профилактики он пару раз пнул ногой спящего на полу инвалида с палочкой, крикнул ему - "на выход", и благополучно куда-то испарился. Потом мы выяснили, что охране дали распоряжение "сверху", что в залах ожидания и вообще на территории вокзала могут находиться только люди с билетами. То есть, если вы приедете на вокзал кого-то встретить немного заранее, или вдруг поезд будет опаздывать, будьте добры - на выход. И не важно, какая погода, и сколько время. Но почему-то бомжей это не касается. Поэтому даже люди, которые ждали поезд, у которых были билеты, вынуждены были ютиться в немногочисленных местах, свободных от бомжей и наркоманов, сидя на своих сумках", – рассказывает Алина.

Киевский вокзал ночью

Киевский вокзал ночью

В итоге девушка приходит к выводу, что администрация вокзала не может организовать нормальные залы для ожидания. А в ночное же время на вокзале просто нельзя находится из-за бездомных людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале массово происходят карманные кражи у пассажиров. Чаще всего их грабят этнические преступные группировки.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Всё правильно... но не полно. Надо бы добавить ,что для спуска на платформу,как и на подъем,нет даже вшивеньких полозьев ,не говоря уже про лифт или эскалатор. Что цены на стакан чая дороже элитного коньяка. А туалеты? А камеры хранения? И кому нужны бравурные картины на стенах и потолках?
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Машины времени не надо, хочешь очутиться в 90-х, ехай на Украину.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Не бомжи, а ветераны АТО.
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