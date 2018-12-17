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/Ответы власти

В школах Киева перестанут кормить детей: что известно

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В Киеве из-за большого количества нарушений санитарных норм могут прекратить питание в некоторых общеобразовательных школах.

Об этом на брифинге в КГГА сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Он пояснил, что до 22 декабря во всех школах, где обнаружили нарушения, проведут повторную проверку. Если ситуация не изменилась к лучшему, питание в таких учреждениях приостановят (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"В некоторых школах субъекты хозяйственной деятельности, которые обеспечивают питание, делают это некачественно и небезопасно. Обнаружены нарушения технологического режима, правил хранения, полностью отсутствует маркировка. Кроме того, были обнаружены бактерии и патогенная микрофлора", — сообщил Рубан.

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Начальник столичной Госпродпотребслужбы не назвал номера школ, в которых существует риск прекращения питания, однако сообщил, что проверки проходили в Соломенском районе. Кроме этого, известно, что речь идет о школах, где питание обеспечивает ООО "Понтем".

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в Киеве разгорелся скандал из-за гнилого мяса, которое поставлялись для питания в детских садиках. В двух из десяти садов Святошинского района была обнаружена продукция, непригодная к употреблению.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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