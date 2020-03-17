В Александровской больнице Киева отказались сделать тест на коронавирус женщине с высокой температурой.

Как рассказала в Facebook сама заболевшая Дана Яровая, у нее поднялась температура до 39 градусов, при этом не было никаких других симптомов в виде насморка, чихания, боли и першения в горле.

Тест на грипп показал отрицательный результат. Яровая обратилась по телефону к семейному доктору, который сразу назначил арбидол, лоперамид, ношпу и антибиотик аугментин.

"Я положила трубку и поняла, что там дела не будет. Звоню я в Александровскую больницу, так как по последним сообщениям там можно пройти тест на коронавирус. Вот после разговора с Александровской больницей меня выкосило окончательно", – написала она.

В Александровской больнице отказались сделать тест на коронавирус. Иллюстрация pixabay.com

Женщина передала свой разговор с сотрудником больницы:

"Я: А вы тесты на коронавирус делаете?

Они: У вас не коронавирус.

Я: Я общалась с людьми, которые перенесли инфекцию с воспалением легких и плевритом, они приехали из-за границы.

Они: Воспаление легких и коронавирус не связанны.

Я: немая пауза. А что мне тогда делать?

Они: Ну идите сделайте ренгент.

Я: Если я заражена, я заражу массу народу.

Они: Вот да, именно.

Я: Так что делать?

Они: Сидите дома.

Я: А лечиться чем?

Они: Пусть семейный врач назначает".

В результате знакомые медики посоветовали Яровой сделать платный тест на коронавирус. Он оказался отрицательным.

"Рекомендация через 2 дня еще раз сделать тест... Антибиотики не пью, так как явно вирусная инфекция, что подтвердили мне нормальные врачи. Пью много жидкости, тамифлю и лежу", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве сразу несколько больниц отказались проверить больную женщину на наличие коронавируса. Пройти обследование удалось только спустя 3 дня в лаборатории Eurolab.

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