"Это невыносимо": звезда "Универа" рассказала о болезни сына

Звезда сериала "Универ" и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова попала в больницу вместе с сыном Василием.

Об этом она рассказала на личной странице в Instagram. Также Кожевникова добавила к публикации фото, на котором позировала на койке и держала за руку мальчика.

Мария Кожевникова

"В больнице. Невыносимо, когда малыши болеют. Пожалуйста, не ходите сейчас с детками в места массового скопления! Школы в регионах и в Москве закрывают на карантин, из-за повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Больницы переполнены", – отметила Мария.

Мария Кожевникова Фото: instagram/mkozhevnikova

Чуть позже Кожевникова опубликовала еще один пост, в котором рассказала подробности состояния сына. По словам звезды, она с детства боится больниц, поэтому как могла оттягивала перспективу оказаться там с ребенком. Но когда у мальчика поднялась высокая температура, и понизить ее не получилось, поняла, что госпитализации не избежать.

У Кожевниковой заболел сын Фото: instagram/mkozhevnikova

Мария Кожевникова с сыном Васей Фото: instagram/mkozhevnikova

"Если честно, две ночи были жесть. Я не люблю больницы до дрожи, детский кошмар пережитый в 12-летнем возрасте, мой страх на всю жизнь! Поэтому всеми силами старались лечить Васю сами с доктором на связи. Две ночи я сидела в кровати с сыном, температура под 40 и очень тяжело снижалась. А иногда и вообще несмотря на жаропонижающие, так и не сбивалась. Обтирали, отпаивали и "сдались" в больницу. Температура 40 и 3. Василек сейчас под капельницами, за катетер сильно обиделся на меня", – подытожила Кожевникова.

Мария Кожевникова с детьми Фото: instagram/mkozhevnikova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская актриса Милла Йовович рассказала, что у ее дочери, которую она родила в ночь на 3 февраля 2020 года, диагностировали тяжелую форму желтухи.

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