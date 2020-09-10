В Киеве продолжаются съемки семейной новогодней комедии "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" режиссера Сергея Шляхтюка. По сюжету главный герой – 9 летний мальчик Максим – узнает, что его дедушка – самый настоящий Дед Мороз и отправляется в канун Нового года на главную елку страны, чтобы загадать ему свое заветное желание. По пути Максим попадает в разные приключения, меняет судьбы людей и даже встречается с настоящим волшебством!

Одну из главных ролей в ленте исполнила актриса, модель и практикующий психолог Юлия Антоненко. OBOZREVATEL пообщался с артисткой о сложности ее роли в фильме, а также о личной жизни и "комплексе отличницы".

Героиню Юлии зовут Ника. Она успешна во всем: свой бизнес, верный муж, двое детей, шикарная внешность. Но нет самого главного – счастья.

– Расскажите подробнее о вашей героине Нике?

– Она самодостаточная, мудрая и благородная. Но в глубине ее души живет девочка с комплексом отличницы. Для нее семья на первом месте, и это понятие настолько устоялось, что вся жизнь, быт, отпуски настолько отточены до идеальности, а настоящие душевные желания скрыты за маской счастливой видимости. Но в разговоре с мальчиком, отвечая на непосредственные детские вопросы, Ника как будто получает озарение, что все что ей не хватает, это честности с собой. Они даже с мужем отдалились друг от друга ,потому что просто не разговаривали "по душам" и в суматохе дней забыли о самом важном.

Актриса Юлия Антоненко рассказала о работе над фильмом "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз". Пресс-служба

– А есть что-то общее между вами и Никой?

– Я удивилась, но когда режиссер фильма Сергей Шляхтюк начал описывать мою героиню – как будто это все было про меня. Я подумала, вот и прекрасно. Мне ничего не надо будет играть, просто быть собой. Но актерская работа не такая простая, как кажется со стороны. И в момент съемок я поймала себя на мысли, что внутри я чувствую себя по-одному, а когда кто-то со стороны отзеркаливает тебя, ты не всегда согласен с этой ролью. И поневоле думаешь: как я раньше этого не замечала? Так что очень полезно услышать описание своего портрета третьей независимой стороной. Таким образом, проходит эффективная работа над ошибками.

– А что больше всего не нравится в Нике?

– Я бы не сказала что-то категорически не нравится, это ее путь. Рассматриваю ее поведение как личный выбор, после которого она сделала выводы и сама пришла к осознанию своих ошибок. Как по мне, это самый эффективный способ эволюции человека.

Юлия Антоненко сыграла одну из ролей в фильме "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз". Пресс-служба

– Что Вам больше всего запомнилось со съемок?

– Главный герой – Максим! Он настолько впечатлил меня своей детской непосредственностью, при этом же и совсем не детской спокойной уверенностью. Уверена, он станет примером и любимчиком для многих зрителей.

– А Вы сами верите в новогоднее чудо?

– И не только в новогоднее. Для меня Новый год ассоциируется с неким волшебством. Я верю в чудо, а кто в него верит – с тем оно случается. Даже в Книге книг написано: "По вере вашей дано будет вам".

– Какое самое яркое впечатление у вас связано с Новым годом?

– Наверное, самого яркого нет, мне больше нравиться, когда все спокойно и душевно. Но есть одна традиция, которая на протяжении всей жизни у меня стабильно повторяется. Когда приезжаю к родителям на праздники, иду с собаками гулять в лес. Для меня это удовольствие из всех удовольствий. Полдня мы бродим по полям-лесам, встречаем разных животных, птиц и возвращаемся домой приятно уставшие, голодные, но такие счастливые. Для меня это и есть самые яркие впечатления, которые не надоедают спустя десятилетия.

Артистка рассказала, верит ли она в новогодние чудеса. Пресс-служба

– Что для Вас значит участие в проекте "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" ​​?

– Для меня большая удача и даже гордость быть причастной к этому проекту. Потому что это не просто фильм! Это проект, цель которого – сделать наш мир добрее.

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Как сообщал OBOZREVATEL, съемки фильма "Мiй Дiдусь – Дiд Мороз" были прекращены из-за карантина, который в марте 2020 года был введен в Украине. Съемочный процесс восстановили в июле 2020 года спустя 4 месяца перерыва.

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