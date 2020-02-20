Ей был год, когда Абдулов умер: как выглядит подросшая дочь легенды кино СССР

Основное сценическое и экранное амплуа знаменитого советского и российского актера Александра Абдулова – герой-любовник. Таким он был и в реальной жизни. В свою очередь, поклонницы не давали ему прохода.

В прессе писали о многочисленных романах Александра, который, по словам коллег и друзей, выделялся романтическим, порывистым характером. Спокойная семейная жизнь была не для него.

Первая семья Абдулова

Свою первую супругу Ирину Алферову актер встретил на съемочной площадке фильма "С любимыми не расставайтесь", непростые отношения героев которого перенеслись в реальность. Многие в стране в то время говорили, что Абдулов и Алферова – самая красивая советская пара.

До встречи с Александром у Ирины был роман с бизнесменом-иностранцем Бойко Гюровым, от которого она забеременела. Эти отношения привели к рождению девочки Ксении, которую впоследствии удочерил известный актер. Для Абдулова Ксюша оставалась близким и родным человеком до самой его смерти.

Родных детей к моменту знакомства с Алферовой он еще не успел завести.

Ксения Алферова

Ксения Алферова окончила Школу-студию при Московском художественном академическом театре. В фильмах она начала сниматься с середины восьмидесятых годов. Супругом Ксении стал ее коллега Егор Бероев, на замужество с которым она получила благословение своего приемного отца.

Ирина Алферова, Александр Абдулов, Ксения Алферова

В 2007 году в их семье родилась дочка Евдокия. Сейчас Ксения вместе с супругом занимается благотворительностью в рамках собственного фонда "Мы есть".

Абдулов оказывал Ксении поддержку и после развода с ее матерью. Дочь посвятила отцу документальную ленту "Выдумщик".

Стоит отметить, что ее родители повенчались в церкви и даже после расставания формально находились в браке. Причиной развала их семьи некоторые называют чрезмерную любвеобильность Абдулова.

Дочь Юлии Машиной, Евгения

Свою вторую супругу Юлию Машину актер встретил совершенно случайно. В 2005 году они летели на Камчатку и их места оказались рядом.

Александр Абдулов и Юлия Машина

В то время у девушки был высокопоставленный, молодой, обеспеченный, любящий муж-интеллигент, но после встречи с Абдуловым Юлия от него ушла и уехала к родителям в Одессу, куда за ней отправился Александр.

После совместного празднования Старого Нового года они решили, что будут вместе. Абдулов, как будто бы, родился заново. Он снова обрел смысл жизни.

Александр Абдулов забирает дочь из роддома

В 2007 году в их семье родилась дочка Евгения. К сожалению, ее отца не стало, когда девочке не исполнилось и года. Актер скончался от тяжелой онкологической болезни.

Подросшей Жене нравится петь, танцевать и рисовать. Она освоила игру в бильярд и любит рыбачить. Также девочка ведет свой блог на YouTube. Сегодня Евгения учится в театральной школе-студии и твердо намерена стать актрисой.

Известный отечественный режиссер Алла Сурикова пригласила дочь Абдулова на одну из ролей в свой фильм "Любовь и сакс", в котором ее экранным партнером стал Максим Аверин.

Внебрачный сын

По словам друга Александра Абдулова, его коллеги Георгия Мартиросяна, как-то раз Шура рассказал ему о своем внебрачном сыне. Когда актер только окончил театральный институт, то начал встречаться с красавицей Таней, но этот роман не был долгим.

Позже Александр ее снова увидел вдвоем с мальчиком и узнал, что это его сын, но признавать его Абдулов так до самой смерти и не захотел, а мать ребенка не настаивала.

Позже журналисты провели собственное расследование и выяснили, что речь может идти о танцовщице Татьяне Лейбель, которая уехала из страны. Вначале она жила в Израиле, а впоследствии – в Канаде.

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