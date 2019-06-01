ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Видео

Появился первый тизер исторической драмы "Черный ворон"

777Читать материал на украинском

Телеканал "1+1" опубликовал трейлер полнометражной исторической драмы "Черный ворон", снятой по мотивам одноименного романа-бестселлера Василия Шкляра.

Его премьера уже скоро состоится в кинотеатрах Украины. Дистрибуцию проекта будет осуществлять "Киномания" (посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Лента "Черный ворон" рассказывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинцев и собственной семьи.

Появился первый тизер исторической драмы "Черный ворон"

"1+1"

Главную роль – Ивана по прозвищу Ворон – исполнил популярный украинский актер Тарас Цимбалюк. Роли его побратимов сыграли Павел Москаль (Вовкулака) и Азизбек Абдурашидов (Ходя). Главного антагониста – чекиста Евдокимова сыграл Андрей Мостренко, а еще одного отрицательного персонажа – Птицына на экранах исполнит Алексей Тритенко, на счету которого роли в таких исторических проектах, как "Круты 1918" и "Сувенир из Одессы". Народная артистка Украины Наталья Сумская исполнила в историческом фильме роль гадалки Явдохи.

Производством ленты занимается "ТЕТ-Продакшн" по заказу телеканала "1+1" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Черный ворон"

"Черный ворон"

"1+1" - кадр из фильма

"История ленты охватывает одну из самых драматических страниц истории нашей страны, показывает пример непокорности и мужественной борьбы за свободу и независимость родной земли. Это один из самых ожидаемых в прокате фильмов этого года, и я рад, что уже совсем скоро картина доберется до широких экранов", – отметил Глава Госкино Филипп Ильенко.

Режиссером фильма выступил Тарас Ткаченко, сценарист – Тарас Антипович, оператор-постановщик – Александр Кришталович, художник-постановщик – Игорь Филиппов, художник по костюмам - Мария Квитка, художник по гриму – Лариса Сапанович. Исполнительные продюсеры – Кристина Шкабар и Владимир Андриюк. Генеральный продюсер фильма – Александр Ткаченко. Смотрите фильм "Черный ворон" скоро в кино.

"Черный ворон" - кадр из фильма

"Черный ворон" - кадр из фильма

Фото: "1+1"

Фильм "Черный ворон"

Фильм "Черный ворон"

Фото: "1+1"

Появился первый тизер исторической драмы "Черный ворон"

Фото: "1+1"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственное агентство по вопросам кинематографа опубликовало трейлер фильма "Запрещенный" о судьбе украинского поэта и диссидента Василия Стуса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина
Теги
трейлерфильмвидео
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
опять государственные денюжки распилили.очередной шедевр Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕТ-ПРОДАКШН" Адреса: 04080, м. Київ, Подільський р-н, вул. Кирилівська, буд. 23 Статус: Зареєстровано Керівник: Пахольчук Ярослав Валерійович 😂статутний капітал: 3 000 000.00 грн.-цена квартиры в Киеве😂
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения