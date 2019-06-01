Появился первый тизер исторической драмы "Черный ворон"

Телеканал "1+1" опубликовал трейлер полнометражной исторической драмы "Черный ворон", снятой по мотивам одноименного романа-бестселлера Василия Шкляра.

Его премьера уже скоро состоится в кинотеатрах Украины. Дистрибуцию проекта будет осуществлять "Киномания" (посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Лента "Черный ворон" рассказывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинцев и собственной семьи.

"1+1"

Главную роль – Ивана по прозвищу Ворон – исполнил популярный украинский актер Тарас Цимбалюк. Роли его побратимов сыграли Павел Москаль (Вовкулака) и Азизбек Абдурашидов (Ходя). Главного антагониста – чекиста Евдокимова сыграл Андрей Мостренко, а еще одного отрицательного персонажа – Птицына на экранах исполнит Алексей Тритенко, на счету которого роли в таких исторических проектах, как "Круты 1918" и "Сувенир из Одессы". Народная артистка Украины Наталья Сумская исполнила в историческом фильме роль гадалки Явдохи.

Производством ленты занимается "ТЕТ-Продакшн" по заказу телеканала "1+1" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Черный ворон" "1+1" - кадр из фильма

"История ленты охватывает одну из самых драматических страниц истории нашей страны, показывает пример непокорности и мужественной борьбы за свободу и независимость родной земли. Это один из самых ожидаемых в прокате фильмов этого года, и я рад, что уже совсем скоро картина доберется до широких экранов", – отметил Глава Госкино Филипп Ильенко.

Режиссером фильма выступил Тарас Ткаченко, сценарист – Тарас Антипович, оператор-постановщик – Александр Кришталович, художник-постановщик – Игорь Филиппов, художник по костюмам - Мария Квитка, художник по гриму – Лариса Сапанович. Исполнительные продюсеры – Кристина Шкабар и Владимир Андриюк. Генеральный продюсер фильма – Александр Ткаченко. Смотрите фильм "Черный ворон" скоро в кино.

"Черный ворон" - кадр из фильма Фото: "1+1"

Фильм "Черный ворон" Фото: "1+1"

Фото: "1+1"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственное агентство по вопросам кинематографа опубликовало трейлер фильма "Запрещенный" о судьбе украинского поэта и диссидента Василия Стуса.

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