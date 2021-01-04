5 лучших мини-сериалов прошлого десятилетия, о которых говорит весь мир

"Острые предметы", "Патрик Мелроуз" и другие сериалы попали в рейтинг самых захватывающих коротких сериалов с неожиданной концовкой прошлого десятилетия.

В 2010-х годах одним из самых популярных жанров стал мини-сериал. Во время вечной нехватки времени и моральной усталости нам помогали скоротать вечера не долгие ситкомы, а короткие шоу с острым сюжетом. OBOZREVATEL собрал подборку из пяти самых лучших, по мнению критиков, мини-сериалов, которые можно пересмотреть всего за пару дней.

1. "Она же Грейс" (Alias Grace), Netflix, 2017

Рейтинг: 7,8/10.

Главную героиню сериала Грейс Маркс, горничную-иммигрантку из Ирландии, осудили за убийство своего работодателя Томаса Киннера в 1843 году. Грейс утверждает, что совершенно ничего не помнит о преступлении, однако факты остаются фактами. Влиятельный доктор попытался помочь горничной восстановить события прошлого.

2. "Острые предметы" (Sharp Objects), HBO, 2018

Рейтинг: 7,5/10.

Остросюжетный сериал начинается с расследования смерти одной девочки. События запутываются, когда полиция находит останки второго ребенка. На протяжении восьми серий зритель глубоко погружается в атмосферу жизни маленького городка, где царит боль, равнодушие и отчаяние.

3. "11/22/63", Hulu, 2016

Рейтинг: 7,9/10

Фантастический триллер о перемещениях во времени снят по известной одноименной книге Стивена Кинга. Сериал за 9 эпизодов расскажет историю учителя английского языка, который решил предотвратить убийство президента Джона Кеннеди в 1963 году. Атмосфера Америки 60-х, шикарно подобранные саундтреки, небанальный сюжет и красивая картинка – все, что нужно, чтобы этот сериал стал одним из ваших любимых.

4. "Патрик Мелроуз" (Patrick Melrose), Showtime, 2018

Рейтинг: 8,1/10.

Вас ждет 5 захватывающих часов с Бенедиктом Камбербэтчем, который довольно убедительно сыграл алкоголика и наркомана. Драма подарит вам чувство дискомфорта от увиденного, ведь события будут развиваться самым неожиданным путем, со скачками из 80-х в 2000-ные и душевными перипетиями героя.

5. "Дракула", Netflix, 2020

Рейтинг: 6,8/10.

Netflix выпустил всего три серии истории о вампире по имени Дракула, которые не дадут вам оторваться от экрана. Действие первой серии будет происходить по книге, в Трансильвании 1897 года. Вторая покажет, что происходило на корабле по пути в Англию, а события последней серии будут происходить уже в наше время.

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